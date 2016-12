Muž slovne napadol Ivanku Trumpovú, vykázali ho z lietadla

Autor: SITA, dnes 07:15

Tridsaťpäťročná Ivanka Trumpová zohrala dôležitú úlohu vo volebnej kampani svojho otca. Očakáva sa, že sa bude po jeho boku objavovať aj v Bielom dome.

Ivanka Trumpová sa snažila slovný útok nevšímať a rozptýliť svoje deti s pastelkami. Foto: reprofoto YouTube/TMZ

WASHINGTON/NEW YORK 23. decembra (WebNoviny.sk) - Dvaja muži museli vo štvrtok krátko pred štartom z New Yorku opustiť lietadlo spoločnosti JetBlue smerujúce na Floridu.Stalo sa tak po tom, ako jeden z nich verbálne zaútočil na Ivanku Trumpovú, najstaršiu dcéru novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sedela v lietadle aj so svojimi troma deťmi a manželom Jaredom Kushnerom.povedal podľa stránky tmz.com smerom k Trumpovej muž, identifikovaný ako Dan Goldstein, držiac v náručí svoje dieťa.dodal.Personál JetBlue následne vyzval Goldsteina a jeho partnera, newyorského právnika Matthewa Lasnera, aby opustili lietadlo. Goldstein pri vystupovaní zakričal:Spoločnosť JetBlue neskôr vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že rozhodnutie o vykázaní cestujúceho z lietadla sa neprijíma ľahko, ale ak hrozí, že by situácia mohla po štarte eskalovať, musí sa k nemu pristúpiť.Samotná Trumpová sa podľa tmz.com snažila slovný útok nevšímať a rozptýliť svoje deti s pastelkami. Tridsaťpäťročná Ivanka Trumpová zohrala dôležitú úlohu vo volebnej kampani svojho otca. Očakáva sa, že sa bude po jeho boku objavovať aj v Bielom dome.