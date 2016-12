V Ríme nebude silvestrovský ohňostroj, starostka ho zakázala

Autor: SITA, dnes 08:21

Kto toto nariadenie poruší, môže dostať pokutu až do výšky 500 eur. Foto: ilustračné, SITA/AP

RÍM 26. decembra (WebNoviny.sk) - Talianska metropola Rím v tomto roku silvestrovský ohňostroj nezažije. Vyhlášku zakazujúcu používanie zábavnej pyrotechniky v čase od 29. decembra až do 1. januára totiž vo štvrtok podpísala starostka hlavného mesta Virginia Raggiová.Zábavná pyrotechnika sa v uvedenom čase nesmie používať menej ako 200 metrov od ľudí, zvierat či obývaných oblastí. Kto toto nariadenie poruší, môže dostať pokutu až do výšky 500 eur. Obyvatelia Ríma príchod nového roka pritom tradične zvyknú oslavovať pomerne bujaro. Ohňostroje a delobuchy obvykle odpaľujú priamo zo svojich balkónov, striech či uprostred ulice.Talianska metropola však podľa agentúry AP veľa dôvodov na oslavy momentálne nemá. Len šesťmesačné pôsobenie Raggiovej vo funkcii totiž sprevádza množstvo škandálov. Hromadnú dopravu sužujú štrajky a technický stav autobusov je často nevyhovujúci. Metropola sa topí v dlhoch a podľa kontrolných orgánov je veľmi slabo pripravený aj jej rozpočet na nadchádzajúci rok.Raggiová je doposiaľ najvyššie postaveným členom populistického a euroskeptického Hnutia piatich hviezd (M5S). Do čela rímskej radnice sa dostala v júni tohto roku aj na základe toho, že v predvolebnej kampani brojila za transparentnosť a proti korupcii.Viacerí zamestnanci radnice sa však nedávno stali podozrivými práve z poberania úplatkov. Tie im mali dať podnikatelia za výberové konania na rekonštrukciu niekoľkých rímskych škôl.