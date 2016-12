Video: Islamský štát zaživa upálil dvoch tureckých vojakov

Autor: SITA, dnes 10:09

Po zverejnení videa boli v Turecku zablokované sociálne siete. Vláda k takémuto kroku pristupuje pravidelne najmä po spáchaní teroristických útokov.

Videozáznam bol údajne nakrútený v sýrskej provincii Aleppo. Foto: youtube/PrtSc

Upozornenie: Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy

ISTANBUL 23. decembra (WebNoviny.sk) - Zrejme extrémistická organizácia Islamský štát (IS) zverejnila vo štvrtok na internete 19-minútový videozáznam, ktorý zachytáva upálenie dvoch tureckých vojakov zaživa. Nakrútený má byť v "provincii Aleppo", ktorú IS vyhlásil v severnej Sýrii.Na videu je vidieť, ako džihádista vyťahuje dvoch uniformovaných mužov z klietky, následne ich zviaže a zapáli. K slovu sa predtým dostanú i vojaci, ktorí povedia aj svoje mená. Muž potom po turecky slovne útočí na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a vyzýva na "zničenie" jeho krajiny.Po zverejnení videa boli v Turecku zablokované sociálne siete. Vláda k takémuto kroku pristupuje pravidelne najmä po spáchaní teroristických útokov. Pravosť záznamu nebolo možné nezávisle overiť. Turecká vláda sa k nemu zatiaľ nevyjadrila. Ankara v novembri potvrdila, že stratila kontakt s dvoma svojimi vojakmi, ktorí bojovali v Sýrii. Či ide o mužov zo záznamu, nie je známe.Tureckí vojaci v rámci operácie nazvanej Štít Eufratu vstúpili do Sýrie 24. augusta, pričom podporujú protivládnych sýrskych povstalcov. Ich cieľom je vytlačiť z prihraničnej oblasti džihádistov z IS i kurdské milície.Počas operácie už zahynulo najmenej 38 tureckých vojakov. Najväčšie straty utrpela turecká armáda 21. decembra, keď v bojoch o mesto al-Báb, ktoré ovládajú extrémisti z IS, zahynulo 16 vojakov.