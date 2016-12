Najväčšími výzvami pre EÚ sú prisťahovalectvo a terorizmus

Autor: SITA, dnes 08:00

Z prieskumu Budúcnosť Európy zas medzi iným vyplynulo, že dve tretiny Európanov vnímajú EÚ ako miesto stability v nepokojnom svete.

Európania naďalej najčastejšie poukazujú na prisťahovalectvo ako na problém, ktorému EÚ čelí. Foto: ilustračné, SITA/AP

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Európania naďalej považujú prisťahovalectvo a terorizmus za najväčšie výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Podpora priorít a politík Európskej únie zostáva výrazná a od jari 2016 sa ešte zvýšila. To sú dva kľúčové výsledky posledného štandardného prieskumu Eurobarometra, ktoré boli uverejnené spolu s osobitným prieskumom Eurobarometra "Budúcnosť Európy". Agentúru SITA o tom informovala Jana Cappello, vedúca tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.Občania pri otázke, aké sú ich najväčšie obavy, naďalej najčastejšie poukazujú na prisťahovalectvo ako na problém, ktorému EÚ čelí. Myslí si to 45 percent z opýtaných. Druhým najčastejšie uvádzaným problémom zostáva terorizmus (32 %). So značným odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (20 %), stav verejných financií členských štátov (17 %) a nezamestnanosť (16 %). Prisťahovalectvo sa vníma ako problém číslo jeden pre EÚ vo všetkých členských štátoch s výnimkou Španielska a Portugalska. Na úrovni jednotlivých krajín vzbudzujú najväčšie obavy nezamestnanosť (31 %) a prisťahovalectvo (26 %). Hospodárska situácia je na treťom mieste (19 %).Ako ďalej informovala Jana Cappello, v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom z jari 2016 sa podpora prioritných tém stanovených Európskou komisiou ďalej zvýšila. Pokiaľ ide o otázku migrácie, 69 % Európanov uvádza, že podporujú spoločnú európsku politiku v oblasti migrácie a 61 % má pozitívny názor, pokiaľ ide o migráciu ľudí z iných členských štátov EÚ. Viac ako polovica, 56 % Európanov má však negatívny názor na prisťahovalectvo ľudí z krajín mimo EÚ. Väčšina, 81 %, je za "voľný pohyb občanov EÚ, ktorí môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek v EÚ".Podpora eura sa mierne zvýšila - podporu 58 % má v celej EÚ a 70 % v eurozóne. Pokiaľ ide o investície v rámci EÚ, 56 % Európanov súhlasí s tým, aby sa verejné finančné prostriedky používali na stimulovanie súkromných investícií na úrovni EÚ. Prieskum zároveň ukázal, že pokračuje pozitívny trend a oproti jari 2016 sa dôvera v EÚ zvýšila z 33 % na 36 %. Zvýšila sa aj dôvera v národné parlamenty a vlády, zostáva však pod úrovňou dôvery v EÚ. Neutrálny obraz o únii má 38 %, pozitívny 35 % a negatívny obraz 25 %. Štyria z desiatich Európanov sa domnievajú, že ich hlas má v EÚ váhu, čo je iba mierne pod vrcholom 42 % zaznamenaným na jar 2014 a na jar 2015. Spolu 67 % Európanov sa cíti byť občanmi EÚ.Prieskum sledoval aj informovanosť o programe Erasmus, ktorá podľa neho od roku 2009 výrazne vzrástla. V súčasnosti o ňom počula viac ako polovica Európanov. Väčšina Európanov (86 %) má pozitívny obraz o tomto programe. Aj keď sa informovanosť o tomto programe medzi jednotlivými krajinami značne odlišuje, Erasmus považuje za pozitívny signál väčšina obyvateľstva vo všetkých členských štátoch. Rímsku zmluvu vníma ako pozitívnu udalosť v dejinách Európy 69 % Európanov. Tento názor zastáva väčšina respondentov Eurobarometra vo všetkých členských štátoch, uvádza sa ďalej v tlačovej správe Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.Z prieskumu Budúcnosť Európy zas medzi iným vyplynulo, že dve tretiny (66%) Európanov vnímajú EÚ ako miesto stability v nepokojnom svete. To, že európsky projekt ponúka mladým ľuďom v Európe vyhliadky do budúcnosti, si myslí 60 % opýtaných. Spolu 82 % Európanov zas súhlasí s názorom, že trhové hospodárstvo by malo ísť ruka v ruke s vysokou úrovňou sociálnej ochrany. Viac ako šesť z desiatich si myslí, že by sa malo viac rozhodovať na európskej úrovni, a to v mnohých oblastiach. Osem z desiatich uviedlo, že k týmto oblastiam patrí boj proti terorizmu a podpora demokracie a mieru (80 % v oboch oblastiach). Viac ako sedem z desiatich má rovnaký názor na oblasť ochrany životného prostredia (77 %), podpory rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami (73 %), ako aj na riešenie otázky migrácie z krajín mimo EÚ (71 %).Jesenný štandardný prieskum Eurobarometra 2016 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov od 3. do 16. novembra. V rámci prieskumu bolo oslovených 32 896 respondentov z jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Osobitný prieskum Eurobarometer 451 Budúcnosť Európy sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 24. septembra do 3. októbra. Na prieskume sa zúčastnilo 27 768 ľudí z členských štátov EÚ.