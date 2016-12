Na Malte pristálo unesené lietadlo z Líbye, vezie 118 ľudí

Autor: SITA, dnes 12:57, aktualizované: dnes 13:41

Stroj A320 na vnútroštátnom líbyjskom lete pôvodne smeroval z mesta Sabhá do tamojšej metropoly Tripolis.

Únosca stroja sa prehlásil za stúpenca niekdajšieho líbyjského autokratického vodcu Muammara Kaddáfího. Foto: SITA/AP

VALETTA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Unesené dopravné lietadlo líbyjskej spoločnosti Afriqiyah Airways pristálo v piatok na medzinárodnom letisku na Malte. Únosca líbyjského dopravného lietadla tvrdí, že má pri sebe granát, informoval denník Times of Malta. Na palube lietadla typu A320 je dovedna 111 pasažierov, z toho 82 mužov, 28 žien a jedno dieťa, a sedem členov posádky. Únos lietadla už potvrdil aj nemenovaný príslušník líbyjského ministerstva zahraničných vecí.Vnútroštátny let líbyjskej spoločnosti Afriqiyah Airways pôvodne smeroval z mesta Sabhá do tamojšej metropoly Tripolis. Po únose ho však odklonili na Maltu, kde pristál o 11.32 h SEČ, pričom zábery z jeho pristávania odvysielala aj maltská štátna televízia.Únosca stroja sa prehlásil za stúpenca niekdajšieho líbyjského autokratického vodcu Muammara Kaddáfího, zvrhnutého v roku 2011. Údajne tiež povedal, že je ochotný prepustiť všetkých s výnimkou posádky, ak úrady splnia, čo žiada. Jeho požiadavky však doposiaľ nie sú známe, približuje Times of Malta.Nemenovaný zdroj z prostredia maltskej vlády agentúre DPA povedal, že v krajine momentálne prebieha bezpečnostná schôdzka vysokopostavených činiteľov ohľadne toho, ako dosiahnuť prepustenie pasažierov.