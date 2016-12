Rukojemnícka dráma na Malte sa skončila, únoscovia sa vzdali

Autor: SITA, včera 12:57, aktualizované: včera 21:30

Vnútroštátny let líbyjskej spoločnosti Afriqiyah Airways pôvodne smeroval z mesta Sabhá do tamojšej metropoly Tripolis.

Únosca stroja sa prehlásil za stúpenca niekdajšieho líbyjského autokratického vodcu Muammara Kaddáfího. Foto: SITA/AP

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23. decembra 2016

VALETTA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Rukojemnícka dráma na medzinárodnom letisku na Malte sa skončila po tom, ako sa obaja únoscovia líbyjského dopravného lietadla bez odporu vzdali.Bezpečnostné sily ich následne prehľadali a vzali do väzby. Oznámil to maltský premiér Joseph Muscat prostredníctvom sociálnej siete Twitter.Dvaja únoscovia líbyjského dopravného lietadla sa podľa prvotných informácií maltskej štátnej televízie aj líbyjských médií vyhrážali, že lietadlo vyhodia do povetria. Podľa viacerých maltských médií mali pri sebe ručné granáty. Neskôr prejavili ochotu prepustiť všetkých zadržiavaných pasažierov, podľa predstaviteľa spoločnosti Afriqiyah Airways, ktorej unesené lietadlo patrí, však dodali, že si ponechajú pilota. Nakoniec však prepustili aj všetkých členov posádky.Dvojica únoscov chcela požiadať o politický azyl v Európe. Uviedol to pilot uneseného lietadla Alí Milád, ktorý únoscov identifikoval ako líbyjských občanov - Músu Šáhu a Ahmada Alího. Podľa maltských úradov ide o mladíkov vo veku 20-30 rokov. Pilot zároveň povedal, že únoscovia ho najprv požiadali, aby stroj, ktorý mal pôvodne pristáť v Tripolise, odklonil do talianskej metropoly Rím.Únoscovia podľa jeho slov chceli požiadať o politický azyl v Európe a následne zamýšľali založiť politickú stranu s názvom "Nový Fatah". Ide zjavne o podporovateľov niekdajšieho líbyjského autokratického vodcu Muammara Kaddáfího, zvrhnutého v roku 2011, analyzuje spravodajská stanica BBC.Únoscovia používali repliky zbraní, uvádza sa vo vyhlásení maltskej vlády.uvádza sa vo vyhlásení. Maltský premiér Joseph Muscat predtým povedal, že pri únose bol použitý ručný granát a dve pištole.Vnútroštátny let líbyjskej spoločnosti Afriqiyah Airways pôvodne smeroval z mesta Sabhá do tamojšej metropoly Tripolis. Po únose ho však odklonili na Maltu, kde pristál o 11.32 h SEČ. Na palube lietadla typu Airbus A320 bolo dovedna 111 pasažierov a sedem členov posádky.