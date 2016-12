Putin: Vzťahy Ruska s Ukrajinou sa skôr či neskôr zlepšia

Autor: SITA, dnes 13:30

Vladimir Putin na svojej výročnej tlačovej konferencii v Kremeľskom paláci odpovedal aj na otázky týkajúce sa Spojených štátov.

MOSKVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok na svojej výročnej tlačovej konferencii v Kremeľskom paláci vyjadril presvedčenie, že vzťahy Ruska s Ukrajinou sa "skôr či neskôr" znormalizujú. Most, ktorý sa stavia medzi Ruskom a Krymom, anektovaným Ruskom v roku 2014, podľa neho prispeje po zlepšení vzájomných vzťahov k rozvoju komerčných a humanitárnych stykov.Putin odpovedal aj na otázky týkajúce sa Spojených štátov. Pochválil novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa podľa jeho slov svojou kampaňou trafil do nálady amerických voličov, a odmietol obvinenia Bieleho domu, že Rusko zasiahlo do volieb v USA. Povedal, že Demokratická strana sa pokúša obviniť zo svojej volebnej porážky vonkajšie faktory, pretože sa nenaučila prehrávať dôstojne.Ruský prezident pred vyše 1400 prítomnými novinármi vyhlásil, že chce mať s Donaldom TrumpomPutin uviedol, že nevidína Trumpovom sľube posilniť americké jadrové sily. Zdôraznil, že ruská armáda je silnejšia ako akýkoľvek potenciálny agresor, aj keď priznal, že USA majú väčšiu armádu.povedal. Modernizácia ruskej armády podľa neho pomohla posilniť jadrové sily Ruska.V úvode tlačovej konferencie Putin povedal, že ekonomika krajiny sa začala zotavovať. Tohtoročný očakávaný pokles o 0,6 až 0,7 percenta bude oveľa nižší ako vlaňajších 3,7 percenta. Niektoré sektory hospodárstva už vykazujú rast a rezervy ruskej centrálnej banky sa tento rok zvýšili.Putin tiež vyhlásil, žeaby Európska únia umožnila Ukrajincom bezvízový styk. Ukrajinci by mali dostať aj právo pracovať v EÚ, aby posilnili pracovnú silu bloku, povedal na koncoročnej tlačovej konferencii v Moskve.Vízové režimy medzi krajinami EÚ a štátmi bývalého Sovietskeho zväzu označil Putin za pozostatky studenej vojny, ktoré by sa mali skončiťZákladom pre riešenie konfliktu na východe Ukrajiny by podľa ruského prezidenta mali zostať mierové rokovania pod záštitou Francúzska a Nemecka.upozornil Putin.Putin na konferencii odsúdil nedávne zavraždenie ruského veľvyslanca v Turecku Andreja Karlova, ktoré označil za pokus zničiť vzájomné vzťahy. Rusko a Turecko, s podporou Iránu, spolupracujú v úsilí vyriešiť humanitárnu krízu v Sýrii.Asi 100.000 ľudí bolo evakuovaných z vojnou zničeného sýrskeho mesta Aleppo, pokračoval a označil to za "najväčšiu humanitárnu operáciu vo svete". "Ďalšie štádium by malo byť prímerie na celom území Sýrie a začatie rozhovorov o politickom riešení" občianskej vojny, dodal.Tlačová konferencia sa po dvoch hodinách, na poludnie SEČ, skončila.