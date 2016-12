Video: Zrútilo sa ruské lietadlo, viezlo súbor Alexandrovcov

Autor: SITA, dnes 09:10, aktualizované: dnes 14:00

MOSKVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovci sa niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora.Stroj prepravujúci 92 ľudí vrátane členov armádneho umeleckého súboru Alexandrovovci sa stratil z obrazoviek radarov približne o 05.40 h moskovského času (03.40 h SEČ), iba niekoľko minút po štarte z letiska v Soči. Jeho trosky následne lokalizovali v pobrežných vodách Čierneho mora, kde už medzičasom našli aj telá viacerých obetí tejto havárie.Niekoľko hodín po začatí pátracej operácie na mori ministerstvo obrany oznámilo, že neboli nájdené nijaké živé osoby. Príčina havárie za priaznivých poveternostných podmienok je zatiaľ nejasná, podľa vyjadrenia predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť v hornej komore ruského parlamentu Viktora Ozerova je však vylúčené, že by mala súvislosť s terorizmom.Záchranné práce koordinuje osobne ruský minister obrany Sergej Šojgu a prezident Vladimir Putin je o udalosti priebežne oficiálne informovaný.Šéfka ruskej humanitárnej nadácie Spravodlivá pomoc, lekárka Jelizaveta Glinková, bola jedným z 84 cestujúcich. Potvrdila to samotná nadácia, podľa ktorej mala Glinková dohliadať na zásielku pomoci pre univerzitnú nemocnicu v sýrskej Lázikíji.Šéfka Spravodlivej pomoci, známa pod prezývkou Doktorka Liza, si získala široké uznanie svojou charitatívnou činnosťou vrátane misií vo vojnových zónach na východe Ukrajiny a v Sýrii. Za tieto aktivity dostala iba nedávno vyznamenanie od ruského prezidenta Vladimira Putina.," povedala Glinková začiatkom decembra pri preberaní vyznamenania v Kremli.Lietadlo bolo vyrobené v roku 1983 a vo vzduchu odvtedy strávilo celkove 6689 hodín. Počas letu z ruského Soči do sýrskej provincie Lázikíja ho riadil skúsený pilot.Vo vyhlásení ruského rezortu obrany, ktoré priniesla tlačová agentúra TASS, sa spomína taktiež posledná oprava tohto lietadla typu Tupolev Tu-154, vykonaná 29. decembra 2014. Plánovanou údržbou prešlo naposledy v septembri 2016.Pilot Roman Volkov bol podľa rezortu obrany zaradený do tzv. prvej triedy spôsobilosti a nalietaných mal vyše 3000 hodín.