Profil ruského armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovci

Autor: SITA, dnes 10:46

Repertoár súboru je zložený z ruských národných piesní (Kaťuša a Kalinka), cirkevných skladieb (Ave Maria), ale aj modernej hudby.

Foto: Trio Production, s. r. o.

MOSKVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Ruské dopravné lietadlo Tupolev Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane mnohých členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovovci sa v nedeľu niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora. Stroj, ktorý patril ministerstvu obrany, viezol Alexandrovovcov na koncert na ruskej vojenskej základni v Sýrii.Alexandrovov súbor piesní a tancov bol svojho času oficiálnym armádnym súborom Červenej armády bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR), v súčasnosti Ruskej federácie (RF). Jeho členmi sú výhradne muži, ktorí prešli prísnym výberom v konkurze. Ich repertoár je zložený z ruských národných piesní (Kaťuša a Kalinka), cirkevných skladieb (Ave Maria), ale aj modernej hudby. Sú tiež interpretmi ústrednej skladby z filmu Hon na ponorku (1990).Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pondelok 26. decembra štátny smútok za obete havárie.Ich štvorhlasný spev je založený viac na basových a barytónových hlasoch než na tenoroch.Svetoznámy unikátny vojenský súbor Alexandrovovci založil v roku 1928 začínajúci skladateľ, generálmajor a profesor moskovského konzervatória Alexander Vasiľjevič Alexandrov. V roku 1946 sa vedenia umeleckého kolektívu ujal jeho syn Boris Alexandrovič Alexandrov a po dobu 20 rokov dôstojne pokračoval v tradíciách svojho otca.Akademický súbor piesní a tancov Ruskej armády s názvom Alexandrovovci začal pod vedením svojho zakladateľa Alexandra Vasiľjeviča Alexandrovova činnosť 12. októbra 1928. Vtedy súbor tvorilo 12 ľudí - osem spevákov, dvaja tanečníci, harmonikár a recitátor.Pomerne skoro po založení sa z kolektívu stalo popredné hudobné teleso, ktoré bolo príkladom pre ostatné novovznikajúce súbory podobného typu. Počas existencie si Alexandrovovci získali obľubu a popularitu na celom svete. Boris Alexandrovič Alexandrov sa ujal ich vedenia v roku 1946 a na čele úspešného zboru stál do roku 1986.Ruský armádny umelecký spevácky zbor Alexandrovovci nedávno oznámil vyhlásil, že je pripravený reprezentovať svoju vlasť na ďalšom ročníku pesničkovej súťaže Eurovízia v roku 2017, ak by dostali takúto ponuku. Vyhlásil to v máji umelecký riaditeľ tohto telesa Gennadij Sačeňuk.