V Augsburgu zneškodnili bombu, evakuovali desaťtisíce ľudí

Autor: SITA, dnes 16:08

Približne 54 000 ľudí v nemeckom Augsburgu muselo počas prvého sviatku vianočného opustiť svoje príbitky. Foto: SITA/AP

AUGSBURG 25. decembra (WebNoviny.sk) - Neobvyklý priebeh mal prvý sviatok vianočný v bavorskom Augsburgu. Desaťtisíce obyvateľov mesta ho nemohli stráviť vo svojich domovoch vzhľadom na zneškodňovanie veľkej leteckej bomby z druhej svetovej vojny. Najväčšia evakuácia občanov v povojnovej histórii Nemecka prebiehala pomerne pokojne, vyplýva z vyjadrení polície a krízového štábu.Príbytky muselo dopoludnia opustiť približne 54.000 ľudí zóny v okruhu asi 1,5 kilometra od miesta nálezu v centre mesta - teda takmer každý piaty obyvateľ tretieho najväčšieho mesta v Bavorsku. Zneškodnenie bomby vážiacej 1,8 tony, ktorú objavili v utorok pri stavebných prácach, by malo popoludní trvať podľa odhadov asi päť hodín. V tom čase môžu v celej evakuačnej zóne ostať len dvaja pyrotechnickí experti.Dopoludnia sa v zóne, zasahujúcej značnú časť centra mesta s 32.000 domácnosťami, no tiež nemocnicou a desiatimi domovmi pre seniorov, nachádzalo relatívne málo ľudí. Väčšina obyvateľov tak zrejme odcestovala k priateľom alebo príbuzným už na Štedrý deň. Práve v to dúfali aj úrady, ktoré takúto možnosť občanom odporúčali. Do šiestich núdzových centier zriadených mestom dorazilo len niekoľko sto ľudí." uviedol starosta Kurt Gribl. Pre zneškodnenie bomby zvolili sviatočné dni aj preto, aby sa nemusela v značnom rozsahu narušiť mestská hromadná doprava, zatvárať obchodné prevádzky a prerušovať práca v podnikoch. Pyrotechnici navyše upozornili, že by sa so zneškodnením nálezu nemalo dlho otáľať.Evakuačnú akciu zabezpečovalo okolo 900 policajtov a stovky hasičov, ktorí mali za úlohu zabezpečiť, že vo vyhradenej zóne nikto neostane. Do Augsburgu prišlo aj 4000 pomocníkov z Červeného kríža a rôznych pohotovostných zložiek z celého Bavorska. K dispozícii boli tiež autobusy a vyše 200 sanitiek.Menšie problémy boli podľa krízového štábu s viacerými seniormi, ktorí sa prihlásili na príslušnej telefonickej linke a žiadali o odvoz až pomerne neskoro. Ojedinele narazili tiež na ľudí, ktorí odmietali odísť dobrovoľne.Dotknutým obyvateľom Augsburgu ponúkali dočasné ubytovanie aj mnohí ľudia z okolia prostredníctvom sociálnych sietí, pričom miestny útulok ponúkol prichýlenie domácich zvierat. Doteraz najväčšia evakuácia v dôsledku nálezu leteckej bomby sa uskutočnila v Nemecku v meste Koblenz v roku 2011, vtedy muselo príbytky opustiť 45.000 ľudí. O štyri roky neskôr to v Kolíne nad Rýnom bolo 20.000 evakuovaných.