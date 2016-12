Britskú kráľovnú trápi zdravie, chýbala na tradičnej omši

Autor: SITA, dnes 17:54

Neúčasť kráľovnej na vianočnej omši, ktorá tvorí základ vianočných osláv kráľovskej rodiny, je mimoriadne zriedkavá.

Kráľovná Alžbeta II. Foto: SITA/AP

Princ Harry sa porozprával s miestnymi obyvateľmi

Kráľovnú inšpirovali športovci

LONDÝN 25. decembra (WebNoviny.sk&) - Silné prechladnutie zabránilo v nedeľu 90-ročnej britskej kráľovnej Alžbete II. zúčastniť sa na tradičnej vianočnej rannej omši neďaleko jej vidieckeho sídla Sandrigham v anglickom grófstve Norfolk. Neúčasť kráľovnej na vianočnej omši, ktorá tvorí základ vianočných osláv kráľovskej rodiny, je mimoriadne zriedkavá.," uviedol Buckinghamský palác. Dodal, že Alžbeta II. počas dňa oslávi Vianoce s členmi svojej kráľovskej rodiny. Zvyčajne spoločne obedujú. V minulých rokoch kráľovská rodina na vidieku často chodila na dlhé prechádzky v prírode.Alžbeta II. bola tento rok doteraz zdravá a udržiavala aktívny program, hoci cestovala menej ako v minulosti. Aj jej manžel, 95-ročný princ Philip, obmedzil svoj verejný program a charitatívne akcie. Kráľovský palác uviedol, že aj on bol skoršie v týždni silno prechladnutý. Princ Philip sa rannej vianočnej omše zúčastnil a cestou z kostola zamával občanom, ktorí na kráľovskú rodinu pred kostolom čakali. Ako ústupok svojmu veku a prechladnutiu však prišiel do kostola na aute.Princ Harry sa po omši porozprával s miestnymi obyvateľmi pred kostolom. Podľa britských médií to nevyzeralo, že by bol niekto iný z členov kráľovskej rodiny chorý. Chrípková sezóna zasiahla v uplynulých dvoch týždňoch mnohých Britov a virózy a chrípka sa šíria. Lekári varovali, že aj viróza je pre deväťdesiatnikov nebezpečná.Kráľovský pár odišiel tento týždeň pre chorobu na Sandrigham o deň neskôr, ako sa očakávalo a namiesto vlakom cestoval vrtuľníkom. Neskôr tam má pricestovať aj princ William s manželkou Kate, ktorí spoločne s deťmi trávia Vianoce u Katiných rodičov.Britské televízne stanice a stanice krajín britského Spoločenstva národov (Commonwealthu) odvysielali v nedeľu popoludní desaťminútový vopred zaznamenaný príhovor kráľovnej, v ktorom chváli britských olympionikov, paraolympionikov a ďalších, ktorí ju inšpirovali. Hovorí v ňom, že často naberá silu zo stretnutí s obyčajnými ľuďmi, ktorí robia mimoriadne veci.