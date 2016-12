V Tunisku po útokoch v Berlíne zatkli údajných džihádistov

Autor: SITA, dnes 17:42

Podľa vyhlásenia tuniského ministerstva vnútra bola v jednej z okrajových častí metropoly Tunis rozložená "nebezpečná" skupina, zodpovedná za nábor bojovníkov a ich vysielanie do zahraničia.

Foto: ilustračné, SITA/AP

Obrazom: Útok v Berlíne, kamión sa vrútil na vianočné trhy

TUNIS 25. decembra (WebNoviny.sk) - Tuniské bezpečnostné zložky oznámili dnes zatknutie ďalších piatich údajných džihádistov po tom, ako v sobotu zadržali v tejto krajine troch mužov, ktorí sú podozriví z udržiavania kontaktov s Anisom Amrim, označeným za páchateľa tohtotýždňového útoku na vianočné trhy v Berlíne. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že najnovšie zatýkanie takisto súvisí s týmto teroristickým činom.Podľa vyhlásenia tuniského ministerstva vnútra bola v jednej z okrajových častí metropoly Tunis rozložená "nebezpečná" skupina, zodpovedná za nábor bojovníkov a ich vysielanie do zahraničia. Zatknuté osoby sú vo veku 25-40 rokov.V skupine zadržanej v sobotu je údajne i synovec Tunisana Amriho, ktorého niekoľko dní po berlínskom útoku z 19. decembra zastrelili policajti na predmestí talianskeho Milána. Podľa zverejnených zistení Amri od týchto troch mužov požadoval, aby odprisahali vernosť teroristickej organizácii Islamský štát.Úrady v Tunisku nedávno informovali, že v súčasnosti sledujú približne 800 extrémistov, ktorí sa vrátili do tejto krajiny z Líbye, Sýrie alebo Iraku.Po útoku na vianočné trhy v Berlíne, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a desiatky zranených, vyvíja nemecká vláda nátlak na Tunisko, aby urýchlilo repatriáciu neúspešných žiadateľov o azyl, akým bol Amri. V sobotu sa pred budovou parlamentu v Tunise zhromaždili stovky demonštrantov, aby vyjadrili nesúhlas so spätným prijímaním ľudí podozrivých z extrémizmu.