Video: Filipíny bičoval cez sviatky supertajfún Nock-Ten

Tajfún Nock-Ten je jedným z najsilnejších, aké zasiahli Filipíny od roku 2014, keď krajinu pustošil tajfún Haiyan.

Tajfún Nock-Ten zasiahol Filipíny počas vrcholiacich vianočných sviatkov. Foto: ilustračné, SITA/AP

MANILA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Silný tajfún Nock-Ten, ktorý v niekoľkých častiach Filipín pokazil Prvý sviatok vianočný, usmrtil tam najmenej štyroch ľudí a zničil domy, v pondelok vyčíňal nad preľudneným regiónom neďaleko hlavného mesta Manila. Hoci bol už prírodný živel slabší, stále ho sprevádzal prudký vietor. Informovali o tom filipínski predstavitelia.Tajfún Nock-Ten prerušil dodávky elektriny v piatich provinciách práve počas vrcholiacich vianočných sviatkov a vynútil si evakuáciu desaťtisícov dedinčanov a cestujúcich v tejto najväčšej katolíckej krajine v Ázii.Farmár zahynul, keď ho v provincii Quezon zavalil padajúci strom. Traja ďalší vidiečania prišli o život v provincii Albay, juhovýchodne od Manily - boli medzi nimi manželia, ktorých zmietla záplavová voda. Tajfún dorazil na Filipíny v nedeľu neskoro večer, a to do provincie Casiguran. Tajfún, v oblasti známy pod miestnym názvom Nina, sa potom pohyboval smerom na západ cez horské provincie a ničil domy, vyvracal stromy a prerušoval telekomunikačné spojenia.Hoci mierne zoslabol, jeho sprievodný vietor dnes ráno stále dosahoval rýchlosť 130 kilometrov za hodinu a v nárazoch až 215 kilometrov za hodinu, pričom vyčíňal nad husto zaľudnenými provinciami Batangas a Cavite, južne od Manily. V priebehu dneška má podľa meteorológov opustiť Filipíny a presunúť sa nad Juhočínske more.Tento tajfún je jedným z najsilnejších, aké zasiahli Filipíny od roku 2014, keď krajinu pustošil tajfún Haiyan. Ten si vyžiadal vyše 7300 mŕtvych alebo nezvestných a vyhnal z domovov viac ako päť miliónov obyvateľov. Avšak predstavitelia v niektorých provinciách mali teraz pred príchodom tajfúnu Nock-Ten problém presvedčiť ľudí, aby sa vzdali osláv Vianoc a išli sa ukryť do núdzových útočísk, napríklad do budov škôl. Niekde museli úrady prikázať nútené evakuácie.Desaťtisíce dedinčanov, prinútených stráviť Vianoce v preľudnených núdzových útočiskách bez elektriny, sa dnes začali pomaly vracať domov, aby zistili spôsobené škody. Neporiadok a skaza, ktorú doma našli, im však neumožnili sláviť ani Druhý sviatok vianočný.