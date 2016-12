Ruskí vojaci našli v Aleppe masové hroby s umučenými telami

Autor: SITA, dnes 14:41

Niektoré telá boli zohavené a niektoré mali strelné rany.

Masové hroby obsahovali desiatky tiel Sýrčanov. Foto: ilustračné, SITA/AP

MOSKVA/ALEPPO 26. decembra (WebNoviny.sk) - Ruskí vojaci našli v sýrskom meste Aleppo masové hroby s telami, na ktorých sú stopy mučenia a zohavenia. Oznámilo to v pondelok ruské ministerstvo obrany.Hovorca ministerstva, generálmajor Igor Konašenkov, uviedol v e-mailovom vyhlásení, že RusiNiektoré telá boli podľa Konašenkova zohavené a niektoré mali strelné rany.Ruské vzdušné sily pomáhali sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi a jeho spojencom dobyť Aleppo, a to po niekoľkotýždňovom obliehaní tohto najväčšieho sýrskeho mesta. Rusi následne vyslali do Aleppa vojenskú políciu.Konašenkov vo vyhlásení takisto kritizoval opozičných povstalcov, ktorí donedávna ovládali východnú časť Aleppa, z toho, že po celom meste nastražili množstvo výbušnín a mín. Tie teraz ohrozujú civilné obyvateľstvo.