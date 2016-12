Pitva ukázala, kedy terorista z Berlína zabil kamionistu

Autor: SITA, dnes 09:23

Mŕtve telo Lukasza Urbana, na ktorom sa našli strelné a bodné zranenia, objavili po útoku v kabíne kamióna.

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok večer vrútil neosvetlený kamión. K útoku došlo okolo 20.00 h SEČ neďaleko Pamätného kostola cisára Wilhelma na námestí Breitscheidplatz v štvrti Charlottenburg. Vodič kamióna s poľskými evidenčnými číslami najprv vyšiel od rohu ulíc Kantstrasse a Budapester Strasse na chodník, potom si to namieril k vianočným trhom, kde zdemoloval niekoľko stánkov, a následne sa vrátil na Budapester Strasse, kde zostal stáť. Berlín, 19. december 2016. Foto: SITA, bka.de - koláž WbN

BERLÍN/VARŠAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Poľského kamionistu Lukasza Urbana, ktorého odcudzený kamión bol 19. decembra použitý pri útoku na berlínsky vianočný trh, postrelili do hlavy už niekoľko hodín pred útokom. Vyplýva to z výsledkov pitvy, o ktorých informoval nemecký denník Bild.Mŕtve telo Lukasza Urbana, na ktorom sa našli strelné a bodné zranenia, objavili po útoku v kabíne kamióna. V médiách sa v tejto súvislosti objavili špekulácie, že vodič v čase útoku bojoval v kabíne s útočníkom a že sa mu na poslednú chvíľu podarilo strhnúť volant a zabrániť tak ešte vyššiemu počtu obetí.Pitva však podľa informácií Bildu dokázala, že 37-ročný Urban utrpel strelné zranenie hlavy už medzi 16.30 a 17.30 h, teda prinajmenšom dve a pol hodiny pred útokom, ku ktorému došlo o 20.00 h SEČ. Nie je však vylúčené, že zranený Urban mohol byť v čase útoku stále nažive.Za útokom stál zrejme tuniský islamista Anis Amri, ktorý bol zastrelený v noci na piatok v prestrelke s políciou neďaleko talianskeho Milána. Pri útoku kamiónom na berlínsky vianočný trh zahynulo 12 ľudí a 56 utrpelo zranenia.V Nemecku zazneli aj hlasy volajúce po ocenení poľského kamionistu. Objavil sa už podnet, aby jeho meno nieslo v budúcnosti námestie Breitscheidplatz, kde došlo k tragédii. Na internete tiež prebieha petícia za to aby mu bolo posmrtne udelené najvyššie nemecké vyznamenanie, takzvaný Spolkový kríž za zásluhy; podpísalo ju už viac ako 36.000 ľudí.