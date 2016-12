Štartujúci Boeing zišiel z dráhy, na palube bolo 161 ľudí

Autor: SITA, dnes 11:52

Foto: ilustračné, Thinkstock

PANADŽÍ 27. decembra (WebNoviny.sk) - Najmenej 15 ľudí v utorok utrpelo zranenia, keď rolujúce lietadlo zišlo zo štartovacej dráhy na medzinárodnom letisku v západoindickom zväzovom štáte Góa.Na palube Boeingu 737-800, ktorý roloval na štart na letisku v meste Dabolim, sa nachádzalo 161 osôb. Cieľovou destináciou letu 9W 2374 bola indická finančná metropola Bombaj. Dôvod, pre ktorý lietadlo miestnych aerolínií Jet Airways zišlo zo štartovacej dráhy, nie je známy. Je však možné, že sa dostalo príliš blízko k inému stroju pohybujúcemu sa po dráhe, informovali noviny New Indian Express.Všetkých 154 cestujúcich a sedem členov posádky okamžite evakuovali do bezpečia. Počas núdzového evakuačného manévru však 15 osôb utrpelo ľahšie zranenia a zlomeniny. V istom momente sa totiž trup havarovaného lietadla začal nakláňať dopredu, čo vyvolalo paniku medzi pasažiermi.Lietadlo Jet Airways priletelo do Góy z Dubaja. Incident si vynútil zrušenie viacerých letov alebo ich odklonenie na iné letiská.