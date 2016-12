Babiš navrhuje výstavbu nového vládneho komplexu v Prahe

Autor: SITA, dnes 19:18

Minister financií ČR Andrej Babiš. Foto: archívne, SITA/Jozef Jakubčo

PRAHA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Český minister financií Andrej Babiš navrhuje vybudovať v Prahe-Letňanoch novú vládnu štvrť pre 11.000 zamestnancov svojho i ďalších ministerstiev.V rozhovore pre denník Právo povedal, že výstavbu by financoval predajom ministerských budov v lukratívnom centre Prahy. Denník Právo upozornil, že podobnou myšlienkou sa zaoberali aj minulé vlády, žiadna ju však nezačala realizovať. Podľa Babišových predbežných odhadov by nová úradnícka štvrť pri konečnej stanici metra linky C vyšla na približne šesť miliárd českých korún (222 miliónov eur).povedal Babiš denníku Právo.Podľa jeho slov sú zamestnanci z jeho rezortu a podriadených organizácií roztrúsení v 38 budovách s celkovou rozlohou vyše 201.000 štvorcových metrov.citovala Babiša webová stránka Českej televízie.pripomenul.Podľa ministra by to bolo výhodné nielen pre úradníkov, ale aj pre návštevníkov, ktorí by tak nemuseli "obehávať" úrady na rôznych adresách.