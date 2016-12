Terorista z Berlína bol aj v Holandsku, našli SIM kartu

Autor: SITA, dnes 12:58

Francúzska, nemecká a talianska protiteroristická polícia sú si isté, že Amri prišiel do Lyonu autobusom spoločnosti Flixbus, do ktorého nastúpil v Amsterdame. Počas 15-hodinovej cesty zrejme nikto nekontroloval jeho identitu ani jeho batožinu.

Vyšetrovatelia zatiaľ Anisa Amriho považujú za hlavného podozrivého v prípade útoku kamiónom, pri ktorom v Berlíne zomrelo 12 ľudí a 48 ďalších utrpelo zranenia. Foto: bka.de

RÍM/AMSTERDAM 28. decembra (WebNoviny.sk) - Tunisan Anis Amri, pravdepodobný útočník z vianočného trhu v Berlíne, po svojom čine unikal z Nemecka zrejme aj cez územie Holandska. Svedčí o tom holandská SIM karta, ktorá sa našla v jeho ruksaku.Ako v stredu uviedol taliansky denník La Repubblica. karta pochádza zo série, ktorá bola distribuovaná v dňoch 20.-22. decembra do nákupných centier v mestách Zwolle, Breda a Nimwegen.Doteraz bolo potvrdené, že Amri, ktorý zahynul v piatok večer v prestrelke s políciou na predmestí Milána, sa dostal na územie Talianska vlakom cez Francúzsko, kde najprv nastúpil v Lyone a v Chambéry prestúpil na spoj do metropoly Lombardska. Či nález SIM karty znamená, že bol aj na území Holandska alebo sa k nej dostal iným spôsobom, zatiaľ nie je podľa informácií agentúry DPA známe.Francúzska televízna stanica TF1 však v stredu uviedla, že francúzska, nemecká a talianska protiteroristická polícia sú si isté, že Amri prišiel do Lyonu autobusom spoločnosti Flixbus, do ktorého nastúpil v Amsterdame. Počas 15-hodinovej cesty zrejme nikto nekontroloval jeho identitu ani jeho batožinu.Naďalej však nie je známy priebeh prvej časti Amriho cesty z Berlína do Amsterdamu.Amri je podozrivý, že 19. decembra zaútočil kamiónom na návštevníkov vianočného trhu v Berlíne, pričom zahynulo 12 ľudí a vyše 50 utrpelo zranenia. Jeho telo sa podľa agentúry DPA stále nachádza v budove súdneho lekárstva v Miláne, pretože pitva ešte nie je dokončená.Nemecká televízia WDR v tejto súvislosti zistila, že Amri sa mohol po útoku zdržiavať v Porúrí, kam pravidelne dochádzal od konca roku 2015 z Berlína. Navyše tam predtým navštívil 12 mešít, disponoval sieťou kontaktov v Dortmunde a mal mať kľúč od mešity, v ktorej prenocoval.