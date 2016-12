Pitva poľského kamionistu ukázala pravdu, kedy zomrel?

Autor: SITA, dnes 17:39

Poľský kamionista Lukasz Urban prišiel o život 19. decembra počas útoku na jeden z berlínskych vianočných trhov, keď mu atentátnik násilím odňal vozidlo.

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok 19. decembra večer vrútil neosvetlený kamión. K útoku došlo okolo 20.00 h SEČ neďaleko Pamätného kostola cisára Wilhelma na námestí Breitscheidplatz v štvrti Charlottenburg. Vodič kamióna s poľskými evidenčnými číslami najprv vyšiel od rohu ulíc Kantstrasse a Budapester Strasse na chodník, potom si to namieril k vianočným trhom, kde zdemoloval niekoľko stánkov, a následne sa vrátil na Budapester Strasse, kde zostal stáť. Foto: Michael Kappeler/dpa via AP

VARŠAVA/ŠTETÍN 28. decembra (WebNoviny.sk) - Poľskí súdni lekári vylúčili po dnešnej pitve zavraždeného kamionistu Lukasza Urbana, ktorého telesné pozostatky prevzali poľské úrady v utorok, že by tento muž prišiel o život hodiny pred útokom na jeden z berlínskych vianočných trhov z 19. decembra. Pri ktorom použil predpokladaný atentátnik Anis Amri z Tuniska práve Poliakov kamión.O poznatkoch z pitvy, ktorá sa uskutočnila v Štetíne, informovali dnes príslušné orgány poľskej prokuratúry dementujúc tak skoršie neoficiálne informácie najčítanejšieho nemeckého denníka Bild.Prokurátorka Aldona Lemová zo štetínskej prokuratúry pre televízny kanál Superstacja uviedla, že môže poprieť informácie denníka Bild o tom, že 37-ročný Poliak zomrel niekoľko hodín pred útokom, a to na základe materiálov, ktoré sú k dispozícii po súdnej pitve v Poľsku. Predstaviteľka vojvodskej prokuratúry síce neuviedla presný termín skonu kamionistu, avšak zdôraznila, že v rozpore s informáciami niektorých nemeckých médií Lukasz Urban neskonal 19. decembra v popoludňajších hodinách. Ide o predbežné výsledky pitvy, ktorej definitívne závery zverejnia neskôr.Poľského kamionistu našli po teroristickom útoku, na ktorý páchateľ využil jeho vozidlo, v kabíne vozidla bez známok života, a to so strelnou ranou na hlave a bodnými zraneniami.V nemeckých médiách sa však objavili aj špekulácie o tom, že možno práve Poliak v posledných chvíľach života strhol ešte volant kamióna a zabránil tak väčšiemu množstvu obetí útoku. Tisíce ľudí preto podporujú iniciatívu, aby nemecký spolkový prezident Joachim Gauck udelil Poliakovi in memoriam vysoké štátne vyznamenanie - Spolkový kríž za zásluhy.