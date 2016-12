Expanzia osád neprispeje k bezpečnosti Izraela, varuje Kerry

Autor: SITA, dnes 22:17

Od Spojených štátov nemožno očakávať, že by podporili program extrémistov na ktorejkoľvek strane, aby vznikol jednotný štát. Izraelčania a Palestínčania by v tomto štáte žili separátne, ale neboli by rovnoprávni, čo nie je v súlade s demokratickými ideálmi USA, ale ani Izraela, tvrdí John Kerry.

Zľava: Americký minister zahraničných vecí John Kerry a izraelský premiér Benjamin Netanhaju. Foto: archívne, SITA/AP

Obama dosiaľ neumožnil žiadnu rezolúciu

Kerryho vízia je skreslá proti Izraelu

Izrael netrpezlivo čaká na Trumpov nástup

Palestína žiada zastavenie výstavby osád

WASHINGTON 28. decembra (WebNoviny.sk) - Americký minister zahraničných vecí John Kerry v stredu varoval, že rozširovanie židovských osád na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme, ktoré presadzuje pravicová vláda Izraela, ohrozuje riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov.Program budovania osádbudúcnosť krajiny, vyhlásil Kerry. Americký minister vo svojom rozlúčkovom prejave vo funkcii odmietol argument, že expanzia osád prispieva k bezpečnosti Izraela.pokračoval upozorňujúc, že niektoré osady sú strategicky umiestnené, aby ich oddelenie pri riešení v podobe dvoch štátov bolo nemožné.Unitárny štát by podľa neho mohol viesť k tomu, že vs obmedzenou autonómiou bude žiť 2,7 milióna Palestínčanov.Od Spojených štátov nemožno očakávať, že by podporili program extrémistov na ktorejkoľvek strane, aby vznikol. Izraelčania a Palestínčania by v tomto štáte žili separátne, ale neboli by rovnoprávni, čo nie je v súlade s demokratickými ideálmi USA, ale ani Izraela, pokračoval Kerry.A poznamenal, že pred minulotýždňovým schválením rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcej osadnícku činnosť Izraela bola vláda amerického prezidenta Baracka Obamu jedinou vládou USA od roku 1967, ktorá neumožnila schválenie žiadnej rezolúcie, s ktorou Izrael nesúhlasil.V protiklade s obvineniami Izraela, zdôraznil v stredu Kerry. Povedal, že USA sa rozhodli umožniť schválenie tejto rezolúcie, aby zostala zachovaná možnosť riešenia konfliktu v podobe dvoch štátov.vyhlásil Kerry.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil stredajší Kerryho prejav o mieri na Blízkom východe a Kerryho víziu označil zapovedal izraelský premiér počas tlačovej konferencie naživo vysielanej v televíznom prenose, ktorou reagoval na Kerryho mierovú blízkovýchodnú víziu.Kerryho prejav bol podľa Netanjahuaa jeho víziu považuje za protiizraelskú, uviedla kancelária premiéra v oficiálnom vyhlásení vydanom pri tejto príležitosti.Šéf americkej diplomacie podľa Netanjahua strávil väčšinu prejavu obviňovaním Izraela a chválením palestínskych teroristov.Izraelský minister verejnej bezpečnosti, strategických záležitostí a informácií Gilad Erdan v stredu označil Kerryho prejav za, čím ďalej zvýšil napätie medzi oboma blízkymi spojencami v čase, keď sa Obama chystá na odchod z funkcie. Izraelskí predstavitelia sa netaja tým, že od jeho nástupcu Donalda Trumpa očakávajú zmenu súčasnej americkej politiky.dodal v súvislosti s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcou izraelské osídľovacie aktivity na palestínskych územiach.Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v reakcii na Kerryho prejav zasa vyhlásil, že jeho strana sa vráti k mierovým rokovaniam iba vtedy, ak Izrael zastaví výstavbu osád.Abbás uviedol, že je pripravený obnoviť rokovania. A to by malo zahŕňať tiež odkaz na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN prijatú v piatok, ktorá označila židovské osady za protizákonné.