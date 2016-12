Nebyť brzdného systému kamióna, obetí v Berlíne by bolo viac

Autor: SITA, dnes 07:00

O zastavenie kamióna zneužitého pri teroristickom útoku v Berlíne 19. decembra sa postaral automatický brzdný systém vozidla.

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok večer vrútil neosvetlený kamión. K útoku došlo okolo 20.00 h SEČ neďaleko Pamätného kostola cisára Wilhelma na námestí Breitscheidplatz v štvrti Charlottenburg. Vodič kamióna s poľskými evidenčnými číslami najprv vyšiel od rohu ulíc Kantstrasse a Budapester Strasse na chodník, potom si to namieril k vianočným trhom, kde zdemoloval niekoľko stánkov, a následne sa vrátil na Budapester Strasse, kde zostal stáť. Foto: SITA/AP

Na internete pátral po návodoch na výrobu bomby

Pred útokom napísal list

BERLÍN 29. decembra (WebNoviny.sk) - Automatický brzdný systém sa postaral o zastavenie kamióna zneužitého na islamistický teroristický útok v Berlíne 19. decembra.Ako vyplýva z informácií, ktoré získali Severonemecký rozhlas (NDR), mienkotvorný denník Süddeutsche Zeitung a Západonemecký rozhlas (WDR) z kruhov vyšetrovateľov, vozidlo zastalo po 70-80 metroch iba vďaka faktu, že bolo vybavené automatickým brzdným systémom. Ten zareagoval na náraz a sám sa spustil. Zrejme tak zabránil väčšiemu počtu obetí útoku.Na verejnosť prenikli v stredu aj informácie, podľa ktorých sa v Spoločnom stredisku pre obranu proti terorizmu (GTAZ) v Berlíne hovorilo o Tunisanovi Anisovi Amrim (atentátnikovi z Berlína) v období február-november 2016 najmenej sedemkrát.Materiály, ktoré vznikli iba päť dní pred predmetným útokom, popisujú Tunisanovu existenciu v Nemecku, jeho pátranie po návodoch na konštrukciu podomácky vyrobených náloží na webe či na výrobu trhavín. Muž, ktorý neuspel ani v Taliansku, ani v Nemecku so žiadosťami o azyl, hľadal kontakty s tzv. Islamským štátom a ponúkal sa ako samovražedný atentátnik.Najmenej dvakrát sa v GTAZ diskutovalo podľa dostupných zdrojov o tom, či Anis Amri pripravuje konkrétny teroristický útok v Nemecku. V oboch prípadoch to však experti považovali za nepravdepodobné.Predpokladaný útočník z berlínskeho vianočného trhu iba krátko pred samotným útokom, o 19.41 h napísal prostredníctvom internetovej služby Telegram spoločníkovi, že už sedí v kamióne a. Súčasne požiadal túto osobu, ktorú oslovoval, aby sa za neho modlila. Následne jej zaslal záber zachytávajúci volant vozidla a časť prístrojovej dosky kamióna. V stredu o tom informovalo internetové vydanie denníka Der Spiegel bez uvedenia zdrojov.Adresát spomínaného posolstva zatiaľ nie je známy a jeho identita je predmetom vyšetrovania. Či ním eventuálne bol 40-ročný ďalší Tunisan, ktorého v stredu predbežne zadržala nemecká polícia a o ktorého prípadnom uväznení sa rozhodne najskôr vo štvrtok, ukážu až nasledujúce hodiny, prípadne dni.Atentátnikovi sa z miesta činu podarilo ujsť, aby sa zrejme cez Holandsko a Francúzsko po trase Nijmegen-Lyon-Chambéry-Turín dostal do Talianska. Po krátkom pobyte v Miláne ho pri prestrelke po pokuse o rutinnú kontrolu jeho dokumentov zlikvidovala policajná hliadka v Sesto San Giovanni neďaleko Milána v noci na 23. decembra.Zatiaľ však nevedno, prečo Amri smeroval práve do Talianska a prečo si na to zvolil spomínanú trasu.