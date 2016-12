Na Silvestra budú vo Viedni platiť prísne opatrenia

Autor: SITA, dnes 10:29

Dostatočným dôvodom je už len očakávaná účasť na týchto silvestrovských oslavách, ktorá sa opäť odhaduje na 600.000 osôb.

Bezpečnostná koncepcia spred jedného roka, ktorá vznikla pre obavy z terorizmu, bude vo Viedni zachovaná. Foto: ilustračné, SITA/AP

VIEDEŇ 29. decembra (WebNoviny.sk) - Podujatia pri príležitosti príchodu Nového roka, ktoré sa tradične konajú v centre Viedne, budú aj tentoraz sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia.Priestranstvá vyčlenené na zábavu, ktoré tvoria tzv. Silvestrovský chodník, má strážiť približne 400 policajtov a 300 pracovníkov bezpečnostných služieb, informovali v stredu úrady v rakúskej metropole.Bezpečnostná koncepcia spred jedného roka, ktorá vznikla pre obavy z terorizmu, bude vo Viedni zachovaná, hoci v súčasnosti nie sú známe žiadne náznaky, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu ľudí. Dostatočným dôvodom je už len očakávaná účasť na týchto silvestrovských oslavách, ktorá sa opäť odhaduje na 600.000 osôb.uviedol policajný hovorca Hans Golob, pričom narážal na udalosť z 19. decembra, keď útočník vrazil uneseným kamiónom do areálu berlínskych vianočných trhov.Podľa zverejnených vyjadrení budú počas vítania Nového roka nasadení vo viedenských uliciach aj policajti v civile, čo by malo zamedziť prípadnému sexuálnemu obťažovaniu alebo krádežiam. Pozdĺž celého Silvestrovského chodníka tiež bude rozmiestnených 19 bezpečnostných kamier, informovala v stredu Barbara Forsthuberová, hovorkyňa mestského podniku Stadt Wien Marketing.Podobnému obťažovaniu žien, k akému došlo pred rokom v Nemecku, majú zabrániť aj vreckové alarmy. Približne 1400 kusov takýchto zariadení bude polícia rozdávať predovšetkým ženám, aby mohli v prípade ohrozenia na seba hlasno upozorniť. Policajný hovorca ubezpečil, že hoci ostražitosť je na mieste, verejnosťaby sa pouličnej silvestrovskej zábave vyhýbala.