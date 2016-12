Putin oznámil prímerie v Sýrii, začne platiť o polnoci

Autor: SITA, dnes 13:35, aktualizované: dnes 13:56

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: archívne, SITA/AP

MOSKVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že sa podarilo uzavrieť dohodu o prímerí v Sýrii, ktoré majú spoločne garantovať Turecko a Rusko.povedal Putin podľa agentúry TASS na schôdzke so šéfmi ruských rezortov diplomacie a obrany.Správy o dohodnutom prímerí sa v tureckých médiách objavili už v stredu, avšak hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ich vtedy nepotvrdil a zdôraznil, že sa o celej záležitosti stále rokuje.Putin zároveň nariadil zníženie ruskej vojenskej prítomnosti v Sýrii. Šéf Kremľa nekonkretizoval, koľko ruských vojakov a vojenskej techniky má byť zo Sýrie v rámci avizovaného odsunu stiahnutých. Zdôraznil však, že Moskva sa aj naďalej bude podieľať naa poskytovať podporu sýrskej armáde. Ruskí vojaci naďalej zostanú na leteckej základni v sýrskej provincii Lázikíja i na námornej základni v prístave Tartús.Dohodnuté prímerie má začať platiť na celom území krajiny dnes o polnoci miestneho času (23.00 h SEČ). Jeho garantmi budú Rusko a Turecko.Súčasťou dohody o zastavení paľby medzi sýrskou armádou a ozbrojenou opozíciou je aj balík opatrení na kontrolu dodržiavania prímeria. Obe strany tiež deklarovali pripravenosť začať mierové rozhovory o urovnaní konfliktu v Sýrii, ktoré by sa mali v bližšie neurčenom termíne konať v Kazachstane.Podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgu bude prímerie dodržiavať 62.000 opozičných bojovníkov v celej Sýrii. Na kontrolu jeho dodržiavania bola zriadená horúca linka medzi Ruskom a Tureckom.Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu spresnil, že Ankara bude garantovať dodržiavanie prímeria povstalcami, zatiaľ čo Moskva bude dozerať na sýrsku armádu a jej spojencov. Obe strany sa zaviazali zastaviť všetky útoky vrátane leteckých.Z dohody o prímerí sú podľa Turecka vyňaté povstalecké skupiny, ktoré Bezpečnostná rada OSN oficiálne označila za teroristické organizácie, ako sú Islamský štát (IS) a Fatah aš-Šám napojený na al-Káidu.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že do obnoveného sýrskeho mierového procesu sa bude môcť po nástupe do úradu zapojiť aj administratíva budúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Pozvánku na účasť na rokovaniach dostane podľa Lavrova aj Egypt, a možno aj Saudská Arábia, Katar a Jordánsko.