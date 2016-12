Ruskú ambasádu v Damasku zasiahla raketa, Moskva hlási škody

Autor: SITA, dnes 20:01

Útok je vraj reakciou na Ruskom a Tureckom vyrokovanú dohodu o prímerí v Sýrii.

Foto: ilustračné, SITA/AP

MOSKVA/DAMASK 29. decembra (WebNoviny.sk) - Mínometná strela zasiahla vo štvrtok areál ruskej ambasády v sýrskom hlavnom meste Damask. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí.Raketa odpálená z povstalcami kontrolovaného predmestia Damasku dopadla neďaleko vchodu do konzulárneho oddelenia ambasády, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová. Strela objekt poškodila a Moskva hlási, pričom pri incidente sa nik nezranil.Ide o druhý podobný útok na tento objekt. Ruská diplomacia už v stredu informovala o rakete, ktorá dopadla na dvor ambasády a nevybuchla, druhá dopadla neďaleko. Štvrtkový útok je podľa Zacharovovej reakciou na Ruskom a Tureckom vyrokovanú dohodu o prímerí v Sýrii. Jej spečatenie dnes oznámili spoločne sýrske vládne sily a ruský prezident Vladimir Putin.Rusko je dôležitým spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Tento vodca už od roku 2011 bojuje proti ľudovému povstaniu proti štyri desaťročia trvajúcej vláde jeho rodinného klanu. Povstanie prerástlo do rozsiahleho vojenského konfliktu a humanitárnej katastrofy.