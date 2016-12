Začala sa druhá fáza ofenzívy proti džihádistom v Mósule

Autor: SITA, dnes 08:54

Na operácii proti džihádistom v Mósule sa zúčastňuje vyše 5000 vojakov, policajtov a príslušníkov špeciálnych jednotiek. Akcia má pokračovať až do úplného oslobodenia východnej časti mesta.

Vládne sily z troch smerov postupujú do východných štvrtí Mósulu, kde už takmer mesiac pretrváva bojová patová situácia. Foto: SITA/AP

BADGAD 30. decembra (WebNoviny.sk) - Iracké bezpečnostné sily začali vo štvrtok druhú fázu ofenzívy proti militantom tzv. Islamského štátu (IS) v meste Mósul, postupujúc z troch smerov do východných štvrtí, kde už takmer mesiac pretrváva bojová patová situácia. Ofenzíva sa začala pred desiatimi týždňami.Američanmi podporované sily sa odvtedy zmocnili štvrtiny tejto poslednej veľkej džihádistickej bašty v krajine. Na operácii sa zúčastňuje vyše 5000 vojakov, policajtov a príslušníkov špeciálnych jednotiek. Akcia má pokračovať až do úplného oslobodenia východnej časti mesta, vyhlásili irackí vojenskí činitelia.Iracké sily získali kontrolu nad približne polovicou východnej strany Mósulu, ktorý rozdeľuje rieka Tigris, musia sa však ešte dostať do západnej časti. Očakáva sa, že postup tam budú spomaľovať úzke uličky a trhy. Podmienky pre vládne jednotky spomaľovalo v ostatných týždňoch aj nepriaznivé počasie.Dobytie Mósulu by pravdepodobne znamenalo koniec ambícií IS ovládnuť milióny ľudí v samozvanom kalifáte, hoci militanti by boli naďalej schopní viesť v Iraku tradičné povstanie a vykonávať teroristické útoky na Západe. Na pozície islamistov v okolí mesta útočia tiež kurdské polovojenské jednotky péšmarga, sunnitské kmeňové oddiely a Bagdadom schválené šiitské milície. Mósul je v rukách fundamentalistov IS od roku 2014.