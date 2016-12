Krehké prímerie v Sýrii stále platí, snajper zabil civilistu

Autor: SITA, dnes 09:07, aktualizované: dnes 21:35

Od polnoci hlásili niekoľko prestreliek medzi sýrskou armádou a povstalcami v provincii Hamá v strednej časti krajiny a tiež neďaleko metropoly Damask.

Pokoj zbraní sa nevzťahuje na povstalecké skupiny.. Foto: ilustračné, SITA/AP

Dodávku vody do Damasku prerušili

Vládne sily ostreľovali opozíciu

Predchádzajúce dohody o prímerí stroskotali

BEJRÚT 30. decembra (WebNoviny.sk) - Celoštátne prímerie v Sýrii sprostredkované Ruskom a Tureckom, ktoré začalo platiť o polnoci zo štvrtka na piatok miestneho času, sa vo väčšine sýrskych oblastí dodržiava a dochádza len k izolovaným prípadom jeho porušovania. Jedným z prípadov je streľba snajpera na okraji hlavného mesta Damask, pri ktorej zahynul civilista. Informovala o tom organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.uviedol šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán. Dodal, že nová vlna ostreľovania zasiahla aj oblasti na vidieckom severe provincie Dará, kde utrpelo zranenia niekoľko ľudí.Informátori od polnoci hlásili niekoľko prestreliek medzi sýrskou armádou a povstalcami takisto v provincii Hamá v strednej časti krajiny. Napriek prípadom porušovania sa prímerie vo väčšine sýrskych oblastí dodržiava, trval na svojom názore Rahmán.Zrážky v piatok už skôr vypukli medzi prorežimovými silami a opozičnými bojovníkmi v oblasti Wádí Baradá neďaleko metropoly Damask, informovalo SOHR. Na zrážkach sa podľa SOHR zúčastnili aj bojovníci zo skupiny Fatah aš-Šám, kedysi napojenej na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida.Po spomínaných zrážkach v piatok vládne lietadlá najmenej 20-krát bombardovali oblasť Wádí Baradá, ale obete na životoch neboli hlásené.uviedol šéf SOHR pre agentúru DPA, avšak toto obvinenie poprela opozícia.Pramene vo Wádí Baradá a v neďalekom meste Ajn al-Fídža sú hlavnými zdrojmi vody pre obyvateľov Damasku a jeho okolia. OSN informovala o znepokojujúcej situácii, keďže štyri milióny obyvateľov Damasku a okolitých oblastí sú odrezané od hlavného vodného zdroja už od 22. decembra.SOHR uviedlo, že vládne sily na iných miestach Sýrie v piatok ostreľovali oblasti ovládané opozíciou, ktoré sa nachádzajú na juhu provincie Aleppo.Protivládni protestujúci využili v piatok pokoj počas prímeria a vyšli do ulíc v sýrskych mestách kontrolovaných opozíciou, ako hlásili aktivisti. Demonštranti v severozápadnej provincii Idlib vyzývali povstalecké skupiny, aby sa zjednotili a skoncovali s režimom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Podobné zhromaždenie sa konalo aj v meste Talbísa na vidieku provincie Homs v strednej Sýrii.Novú dohodu o zastavení bojov v Sýrii, ktorú už šesť rokov sužuje občianska vojna, sprostredkovali Rusko a Turecko, hoci každé z nich podporuje inú stranu tohto konfliktu - Moskva stojí za prezidentom Bašárom Asadom, kým Ankara zaopozičnými povstalcami.Ak prímerie vydrží, začnú sa v januári v Kazachstane mierové rokovania. Pokoj zbraní sa nevzťahuje na boj proti povstaleckým skupinám, ktoré Bezpečnostná rada OSN označila za teroristické organizácie, ako sú Islamský štát (IS) a Fatah aš-Šám, teda najsilnejšie ozbrojené skupiny bojujúce proti Damasku.Predchádzajúce dve tohtoročné dohody o prímerí v Sýrii sprostredkovali Spojené štáty a Rusko, obe však v priebehu niekoľkých týždňov stroskotali.