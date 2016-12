V Sýrii začalo platiť prímerie, aj napriek tomu sa bojuje

Autor: SITA, dnes 09:07

Nové prímerie v Sýrii sa začalo porušovať už v prvých hodinách jeho platnosti.

V Sýrii sa po začatí platnosti prímeria bojovalo na pomedzí provincií Idlib a Hamá. Foto: ilustračné, SITA/AP

BEJRÚT 30. decembra (WebNoviny.sk) - Celoštátne prímerie v Sýrii, ktoré začalo platiť o polnoci zo štvrtka na piatok miestneho času, bolo už v prvých hodinách porušované novými bojmi medzi povstalcami a vládnymi silami na pomedzí provincií Idlib a Hamá. K izolovaným incidentom došlo aj v južnejších častiach krajiny.Novú dohodu o zastavení bojov v Sýrii, ktorá už šesť rokov čelí občianskej vojne, sprostredkovali Rusko a Turecko, hoci každé z nich podporuje inú stranu tohto konfliktu - Moskva stojí za prezidentom Bašárom Asadom, kým Ankara zaopozičnými povstalcami, ktorí sa usilujú Asadov režim zvrhnúť.Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že ak prímerie vydrží, budú v januári v Kazachstane nasledovať mierové rokovania medzi sýrskou vládou a opozičnými skupinami. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa domnieva, že do mierového procesu by sa mohli po inaugurácii Donalda Trumpa zapojiť aj USA.Najvyšší ruský diplomat by si takisto prial, aby sa na dialógu zúčastnili aj zástupcovia Egypta, Saudskej Arábie, Kataru, Iraku, Jordánska a Organizácie Spojených národov.Predchádzajúce dve dohody o prímerí v Sýrii sprostredkovali Spojené štáty a Rusko; do platnosti vstúpili vo februári a septembri tohto roka. Obe však v priebehu niekoľkých týždňov zlyhali, keďže sa bojujúce strany vzájomne začali obviňovať z porušovania prímeria a boje postupne opäť vzplanuli.