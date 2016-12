Ukrajina rozšírila sankcie voči Rusku

Autor: SITA, dnes 10:24

Prezident Ukrajiny Petro Porošenko. Foto: archívne, SITA/AP

KYJEV 30. decembra (WebNoviny.sk) - Ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) rozhodla o zavedení dodatočných sankcií voči Rusku a zároveň predĺžila platnosť tých doterajších.Novozavedené sankčné opatrenia sa týkajú predovšetkým fyzických i právnických osôb z Ruskej federácie a súvisia s anexiou Krymu a konfliktom v Donbase. Sankciám budú po novom čeliť obyvatelia Krymského polostrova zvolení do ruskej Štátnej dumy, ale aj bývalé ukrajinské spoločnosti na Kryme, ktoré sa preregistrovali ako ruské firmy, píše sa v štvrtkovom vyhlásení RNBO.Rada zaviedla postihy aj voči pracovníkom ruskej polície, súdov a ďalších orgánov zodpovedných za zadržiavanie ukrajinských občanov na území Ruska. To isté platí aj pre ruské subjekty podieľajúce sa na vedení informačnej vojny a kybernetických útokov voči Ukrajine.Dodatočné sankcie postihnú taktiež bývalých ukrajinských predstaviteľov, ktorí sa ukrývajú v zahraničí a sú zapletení do financovania teroristických aktivít a do hybridnej agresie voči Kyjevu. RNBO zároveň o jeden rok predĺžila platnosť všetkých doterajších sankcií voči Rusku, uviedla agentúra UNIAN.Konflikt na východe Ukrajiny si od roku 2014 vyžiadal už viac ako 9600 obetí.