Putin amerických diplomatov nevyhostí, pozval ich do Kremľa

Autor: SITA, dnes 12:39, aktualizované: dnes 17:19

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov predtým oznámil, že navrhne, aby Rusko vyhostilo 35 amerických diplomatov.

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: archívne, SITA/AP

MOSKVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Rusko nevyhostí 35 amerických diplomatov ako odvetný krok za vyhostenie pracovníkov ruského diplomatického zboru zo Spojených štátov, uviedol v piatok ruský prezident Vladimir Putin.Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov predtým oznámil, že navrhne, aby Rusko vyhostilo 35 amerických diplomatov a reagovalo tak na rovnaký krok zo strany administratívy prezidenta USA Baracka Obamu. Ten vo štvrtok oznámil, že vyhostenie ruských diplomatov je trestom za údajné ruské hackerské útoky, ktorých cieľom bolo ovplyvniť americké prezidentské voľby z 8. novembra.Putin však Lavrovove návrhy napokon neschválil.zdôvodnil svoje rozhodnutie Putin vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Kremľa. Namiesto toho pozval amerických diplomatov a ich rodiny na novoročnú párty do Kremľa.Vo vyhlásení ešte spomenul, že Rusko má právo na podniknutie odvetných krokov, ale neurobí ich.dodal Putin.Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok nariadilo odchod 35 diplomatov z ruského veľvyslanectva vo Washingtone a konzulátu v San Franciscu. Spolu s rodinami musia opustiť územie USA v priebehu 72 hodín. Washington označil týchto diplomatov za neželané osoby, pretože konaliObamova vláda podnikla tieto kroky ako odvetu za údajné ruské zasahovanie do prezidentských volieb v USA. Novozvolený americký prezident Donald Trump, ktorý doteraz chválil Putina a prisľúbil lepšie vzťahy s Ruskom, teoreticky môže po nástupe do Bieleho domu 20. januára zvrátiť kroky Obamovej exekutívy.Na vyhostenie ruských diplomatov z USA reagoval ruský premiér Dmitrij Medvedev výrazom "RIP" (Odpočívaj v pokoji), ktorý adresoval odchádzajúcej americkej vláde.napísal Medvedev na Twitteri v angličtine.