Rusko vracia úder, vypovie 35 amerických diplomatov

Autor: SITA, dnes 12:39

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov zdôraznil, že ide len o návrhy, ktoré ešte musí oficiálne schváliť ruský prezident Vladimir Putin.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Foto: SITA/AP

MOSKVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Rusko sa chystá vyhostiť 35 amerických diplomatov v reakcii na rovnaký krok zo strany administratívy prezidenta USA Baracka Obamu. Oznámil to v piatok šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.Obama uvalil vo štvrtok na Rusko nové sankcie ako odvetu za údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA. Americké ministerstvo zahraničných vecí súčasne nariadilo odchod 35 diplomatov z ruského veľvyslanectva vo Washingtone a konzulátu v San Franciscu.vyhlásil Lavrov. Rusko bude musieť opustiť 31 amerických diplomatov pôsobiacich na veľvyslanectve Moskve a štyria pracujúci na konzuláte v Petrohrade. Všetci budú označení za neželané osoby.Americkému diplomatickému personálu má byť tiež - v reakcii na obdobný krok USA - zamedzený prístup k letnej dovolenkovej rezidencii a k skladovým priestorom neďaleko Moskvy. Lavrov zdôraznil, že ide len o návrhy, ktoré ešte musí oficiálne schváliť ruský prezident Vladimir Putin.Ruskí predstavitelia popierajú obvinenia Obamovej vlády, že sa ruská vláda pokúšala prostredníctvom hackerských útokov ovplyvniť prezidentské voľby v USA. Americké tajné služby dospeli k záveru, že cieľom Ruska bolo pomôcť k víťazstvu Donaldovi Trumpovi, čo on sám označil za absurdné.