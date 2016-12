V Brazílii zavraždili gréckeho veľvyslanca. Zabila ho vdova?

Autor: SITA, dnes 19:06

Telo muža našli v zhorenom aute. Jeho zmiznutie nahlásila manželka v stredu 28. decembra po tom, čo sa s ním nemohla skontaktovať.

Telo veľvyslanca objavili v piatok v zhorenom vozidle. Foto: ilustračné, SITA/AP

RIO DE JANEIRO 30. decembra (WebNoviny.sk) - Polícia v Brazílii v piatok potvrdila, že gréckeho veľvyslanca v krajine Kyriakosa Amiridisa zavraždili. Informoval o tom spravodajský portál G1.Amiridisa našli v piatok v zhorenom aute. Naposledy ho videli živého v pondelok 26. decembra v oblasti Baixada Fluminense, ležiacej severne od mesta Rio de Janeiro. Odvtedy bol nezvestný. Amiridisova manželka nahlásila jeho nezvestnosť v stredu 28. decembra po tom, čo sa s ním nemohla skontaktovať.Vyšetrovatelia chcú zatknúť brazílsku vdovu po 59-ročnom Amiridisovi pre podozrenie, že bola spolupáchateľkou pri násilnej smrti svojho manžela. Biele auto s poznávacími značkami, ktoré sa zhodovali so značkami vozidla z požičovne používaného Amiridisom, sa našlo pod diaľničným nadjazdom v meste Nova Iguacu približne 30 kilometrov severne od Ria de Janeiro, informoval server G1 s odvolaním sa na políciu.Grécka diplomatická misia v Brazílii uviedla, že naposledy bola s Amiridisom v kontakte v pondelok, a zdroje z ambasády pre denník Folha de Sao Paulo povedali, že veľvyslanec mal oficiálne dovolenku do 9. januára. Amiridis, bývalý konzul v Riu de Janeiro v rokoch 2001-2004, nastúpil do úradu veľvyslanca v hlavnom meste Brazília v máji 2016.Amiridis pracoval v oblasti diplomacie viac ako 30 rokov, počas ktorých pôsobil aj na misiách v Srbsku a Holandsku. Pôsobil takisto v Stálom zastúpení Grécka pri EÚ a ako grécky veľvyslanec v Líbyi.