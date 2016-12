V Prahe pre bombovú hrozbu núdzovo pristálo lietadlo

Autor: SITA, včera 22:07, aktualizované: včera 22:54

Zadržaný muž, ktorý sa vyhrážal bombou, má poľskú národnosť, rovnako ako aj väčšina pasažierov lietadla.

Foto: ilustračné, Thinkstock

PRAHA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Na starom ruzynskom letisku v Prahe pristál dnes večer núdzovo Boeing 737-800 so 160 ľuďmi na palube. Stroj mieril zo Španielska do Varšavy. Na jeho palube bol muž, ktorý sa vyhrážal bombou. Polícia podozrivého už zneškodnila.potvrdil podľa servera novinky.cz český minister vnútra Milan Chovanec.Cestujúcich z lietadla evakuovali a momentálne sa podrobujú prehliadkam. "Letisko sa im snaží nájsť ubytovanie" povedal ďalej minister a dodal, že lietadlo by po prehliadke mohlo dostať povolenie k odletu, čo sa podľa jeho slov stane pravdepodobne zajtra dopoludnia. Na mieste sú pyrotechnik, hasiči, policajti i záchranári. Ďalšia prevádzka letiska by podľa Chovanca nemala byť ohrozená.Ďalšie podrobnosti ohľadne prípadu minister nepovedal, upozornil totiž, že vo veci prebieha vyšetrovanie. Obmedzil sa len na informáciu, že zadržaný muž, ktorý sa vyhrážal bombou, má poľskú národnosť, rovnako ako aj väčšina pasažierov lietadla.dodal Chovanec.