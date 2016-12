K zabitiu gréckeho veľvyslanca sa priznal milenec jeho ženy

Autor: SITA, dnes 09:44

RIO DE JANEIRO 31. decembra (WebNoviny.sk) - Brazílska polícia sa domnieva, že veľvyslanca v Brazílii Kyriakosa Amiridisa zavraždil milenec jeho manželky, 29-ročný policajt. V súvislosti s vraždou, ktorú označila za plánovaný "zločin z vášne" zadržala v piatok veľvyslancovu manželku, jej milenca a ich údajného komplica.Amiridis (59) bol podľa zdrojov z prostredia gréckej ambasády nezvestný od pondelka 26. decembra. Jeho zuhoľnatené telo sa vo štvrtok našlo v zhorenom aute pod diaľničným nadjazdom v meste Nova Iguacu ležiacom približne 30 kilometrov severne od Ria de Janeiro, informoval server G1 s odvolaním sa na vyhlásenie polície.Veľvyslanec mal byť podľa zdrojov z ambasády až do 9. januára na dovolenke. Vianočné sviatky trávil so svojou manželkou v Nova Iguacu v dome, ktorý patril jej rodine. Podľa správ brazílskych médií ho naposledy videli v pondelok, a to v požičanom aute, v ktorom sa neskôr našlo jeho telo.V piatok polícia vzala do väzby jeho 40-ročnú manželku Francoise de Sousa Oliveirovú, 29-ročného policajta Sérgia Gomesa Moreiru Filha a jeho bratranca Eduarda de Mela, ktorý údajne dvojici pri čine pomáhal.Filho sa následne podľa slov policajného vyšetrovateľa k vražde Amiridisa priznal. Uviedol však, že veľvyslanca zabil v boji a v sebaobrane. Jeho bratranec, ktorý podľa svojich slov len dohliadal, aby dvojicu pri čine neprichytili, zase tvrdil, že Oliveirová mu ponúkla za spoluúčasť štedrú finančnú odmenu. Veľvyslancova manželka všetky obvinenia poprela a uviedla, že v čase vraždy nebola doma.Vyšetrovateľ Evaristo Pontes Magalhaes však počas piatkovej tlačovej konferencie povedal, že dôkazy, ktoré doposiaľ polícia nazhromaždila, jasne poukazujú na jej spoluúčasť.dodal.Filho podľa Magalhaesa ďalej uviedol, že veľvyslanca uškrtil počas súboja. Polícia však jeho tvrdenie označila za nepravdepodobné pre škvrny od krvi, ktoré našla v dome v Nova Iguacu. Na základe výpovedí susedov sa nateraz domnieva, že policajt Amiridisa dobodal, pričom jeho telo následne z domu vyniesol zabalené v koberci.Amiridis, bývalý konzul v Riu de Janeiro v rokoch 2001-2004, nastúpil do úradu veľvyslanca v hlavnom meste Brazília v máji 2016. V oblasti diplomacie pracoval viac ako 30 rokov, počas ktorých pôsobil aj na misiách v Srbsku a Holandsku. Pôsobil takisto v Stálom zastúpení Grécka pri EÚ a ako grécky veľvyslanec v Líbyi.