Poliak, vyhrážajúci sa bombou v lietadle, vraj načúval Bohu

Autor: SITA, dnes 13:30

Boeing 737-800 so 160 cestujúcimi, ktorý letel zo španielskeho letoviska Las Palmas na Kanárskych ostrovoch do Varšavy, pristál v piatok večer na starom ruzynskom letisku.

Foto: ilustračné, Thinkstock

PRAHA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Poliak, vyhrážajúci sa bombou v lietadle, ktoré v piatok večer núdzovo pristálo na starom letisku v Prahe-Ruzyni, tvrdí, že načúval Bohu. Podozrivý je zo šírenia poplašnej správy a ohrozenia lietadla. V tejto chvíli nachádza v policajnej cele, zatiaľ však nebol obvinený, informovali v sobotu české spravodajské servery.povedala Českému rozhlasu hovorkyňa cudzineckej polície Kateřina Rendlová.Boeing 737-800 so 160 cestujúcimi, ktorý letel zo španielskeho letoviska Las Palmas na Kanárskych ostrovoch do Varšavy, pristál v piatok večer na starom ruzynskom letisku. Pilot ohlásil, že má na palube muža, ktorý sa vyhráža bombou. Pasažierov následne z lietadla evakuovali, vypočuli ich policajti a stroj prezrel pyrotechnik. Väčšinu cestujúcich tvorili občania Európskej únie, Česi na palube neboli.Všetci zvyšní cestujúci v sobotu o 07.25 h odcestovali do Varšavy náhradným spojom poľských aerolínií Enter Air. Lietadlo, v ktorom sa incident odohral, zatiaľ zostalo v Ruzyni. Bezpečnostné pravidlá totiž určujú, že pôvodnú posádku, ktorá teraz musí odpočívať, vystrieda nová. Tá priletela aj odletela náhradným lietadlom.