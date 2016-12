Sýrski povstalci pohrozili odstúpením od prímeria

Autor: SITA, dnes 13:45

Sýrska armáda a jej spojenci sa podľa signatárov vyhlásenia stále usilujú o obsadenie ďalších území.

Foto: ilustračné, SITA/AP

BEJRÚT 31. decembra (WebNoviny.sk) - Sýrske povstalecké skupiny pohrozili v sobotu odstúpením od platného prímeria sprostredkovaného Ruskom a Tureckom. Obvinili pritom sýrsku armádu z opakovaného porušovania dohodnutého pokoja zbraní.uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali viaceré povstalecké skupiny.Sýrska armáda a jej spojenci sa podľa signatárov vyhlásenia stále usilujú o obsadenie ďalších území, a to hlavne v oblastiach severozápadne od hlavného mesta Damask. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne však dnes rovnako ako v piatok vyhlásilo, že prímerie sa prevažne dodržiava a že dochádza len k izolovaným prípadom jeho porušovania.Najnovšie prímerie vstúpilo do platnosti o polnoci z 29. na 30. decembra. Ak vydrží, budú v januári nasledovať mierové rokovania medzi sýrskou vládou a opozičnými skupinami, ktoré by sa mali konať v Kazachstane.Dohoda o zastavení paľby sa nevzťahuje na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Ohľadne druhej veľkej džihádistickej organizácie Fatah aš-Šám, donedávna otvorene napojenej na al-Káidu, panujú v tomto smere nejasnosti. Podľa sýrskej armády sa na ňu prímerie nevzťahuje, podľa viacerých povstaleckých veliteľov však áno, píše agentúra Reuters.Predchádzajúce dve tohtoročné dohody o prímerí v Sýrii sprostredkovali Spojené štáty a Rusko, obe však v priebehu niekoľkých týždňov stroskotali.