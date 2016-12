Auto v Helsinkách vrazilo do ľudí, traja bojujú o život

Autor: SITA, dnes 16:47

Auto najprv zišlo z cesty na chodník, kde nabúralo do viacerých zaparkovaných vozidiel a napokon do ľudí.

Foto: ilustračné, SITA/AP

HELSINKI 31. decembra (WebNoviny.sk) - Do skupiny ľudí vo fínskej metropole Helsinki vrazilo v sobotu auto. Najviac sedem ľudí utrpelo zranenia, traja sú v kritickom stave, informoval server britského denníka Metro s odvolaním sa na fínske médiá.K incidentu došlo v blízkosti stanice metra na okraji mesta. Auto najprv zišlo z cesty na chodník, kde nabúralo do viacerých zaparkovaných vozidiel a napokon do ľudí.Dotyčného vodiča polícia zadržala a vzala do vyšetrovacej väzby. Podľa polície ale nič nenasvedčuje tomu, že by bolo išlo o úmyselný čin. Domnieva sa, že išlo o nehodu.