Do ľudí v Helsinkách vrazilo auto, traja bojujú o život

Autor: SITA, dnes 16:47, aktualizované: dnes 17:20

K incidentu došlo na východnom predmestí Herttoniemi, v blízkosti stanice metra Siilitie.

Foto: ilustračné, SITA/AP

HELSINKI 31. decembra (WebNoviny.sk) - Do skupiny ľudí vo fínskej metropole Helsinki vrazilo v sobotu auto. Podľa agentúry DPA, ktorá sa odvolala na políciu, utrpeli zranenia štyria ľudia, najmenej jeden z nich vážne.K incidentu došlo na východnom predmestí Herttoniemi, v blízkosti stanice metra Siilitie. Auto zišlo z cesty na chodník, kde vrazilo do skupiny ľudí a potomdo najmenej siedmich zaparkovaných vozidiel, tvrdí polícia.Podľa predbežného vyšetrovania vodič vo veku cez 30 rokov stratil kontrolu nad vozidlom v dôsledku náhlych zdravotných problémov. Požitie alkoholu alebo drog u neho nezistili. Utrpel ľahké zranenia a previezli ho do nemocnice.Server britského denníka Metro s odvolaním sa na fínske médiá predtým informoval, že pri incidente utrpelo zranenia najviac sedem ľudí a traja z nich sú v kritickom stave.Server ďalej uviedol, že dotyčného vodiča polícia zadržala a vzala do vyšetrovacej väzby. Podľa polície ale nič nenasvedčuje tomu, že by bolo išlo o úmyselný čin. Domnieva sa, že išlo o nehodu.