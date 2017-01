Obrazom: Muž vtrhol do klubu v Istanbule a spustil paľbu

Autor: SITA, WebNoviny.sk, dnes 00:53, aktualizované: dnes 03:10

Polícia a sanitky v okolí klubu, kde sa strieľalo. Istanbul, 1. január 2017. Foto: SITA/AP

Obrazom: Útok v istanbulskom klube

ISTANBUL 1. januára (WebNoviny.sk) - Najmenej 35 ľudí zahynulo a zhruba 40 ďalších utrpelo zranenia pri útoku na nočný klub v tureckom meste Istanbul, ktorý sa odohral krátko po polnoci miestneho času. Údaje potvrdil guvernér provincie Istanbul Vasip Sahin, podľa ktorého ide o teroristický čin.vyhlásil guvernér. Klub Reina leží vo štvrti Ortaköy na európskej strane tohto najľudnatejšieho mesta krajiny a patrí k najvyhľadávanejším.Útočník, ktorého identita ani motív neboli bezprostredne známe, bol preoblečený za Santu Clausa a do priestorov podniku sa dostal po tom, ako pri vchode zastrelil dve osoby vrátane policajta. Skoršie správy hovorili o dvoch páchateľoch. V danom čase sa v klube nachádzalo 500 až 700 ľudí.Niektorí návštevníci klubu v panike skákali do prielivu Bospor, ktorý rozdeľuje mesto na európsku a ázijskú časť. Útok sa stal o 01.30 h miestneho času (00.30 h SEČ). Polícia eskortovala z miesta civilistov a priľahlú oblasť uzavrela v rozmedzí troch kilometrov. Akcia na dolapenie páchateľa pokračuje.Podľa agentúry Dogan, ktorá sa odvoláva na očitých svedkov, útočník. Na miesto medzičasom dorazili tiež špeciálne jednotky a sanitky odviezli zranených do nemocníc.Turecko je stále v stave pohotovosti v súvislosti s viacerými teroristickými útokmi, ktoré minulý rok zasiahli krajinu. Samotný Istanbul povolal z obáv pred novoročnými teroristickými útokmi do ulíc 17 000 policajtov, ktorí hliadkujú v rušných častiach mesta a vykonávajú kontrolu príručnej batožiny.Pri teroristických útokoch ktoré sa vlani odohrali v Istanbule, ako aj hlavnom meste Ankara, prišlo o život viac než 180 ľudí. K zodpovednosti za tieto ataky sa prihlásila buď džihádistická sekta Islamský štát alebo kurdskí povstalci. Niekoľko dní pred Vianocami zavraždili v Ankare ruského veľvyslanca Andreja Karlova.