Odpálime medzikontinentálnu balistickú raketu, hrozí KĽDR

Autor: SITA, dnes 09:51

Severná Kórea však v minulom roku realizovala bezprecedentný počet testov balistických striel.

Severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: SITA/AP

SOUL 1. januára (WebNoviny.sk) - Severná Kórea je vo finálnej fáze prípravy skúšobného odpálenia zakázanej medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM). Vyhlásil to v nedeľu vodca KĽDR Kim Čong-un v novoročnom príhovore.uviedol Kim, ktorého cituje agentúra Jonhap. Od jeho nástupu k moci v roku 2011 sa vojenský vývoj KĽDR zintenzívnil.Aktivity sa netýkajú iba posunu v technológiách ICBM, ale aj jadrových zbraní, čoho dôkazom je skutočnosť, že krajina iba vlani uskutočnila dve atómové skúšky. OSN rezolúciami vyzýva Pchjongjang na ukončenie týchto aktivít.Severná Kórea však v minulom roku realizovala bezprecedentný počet testov balistických striel, hoci niektorí experti tvrdia, že krajina je ďaleko od zostrojenia ICBM vybavených jadrovými hlavicami schopných zasiahnuť USA.Na krajinu sú od roku 2006 uvalené sankcie OSN v súvislosti s jej jadrovými a balistickými skúškami. Reštrikcie boli sprísnené v septembri po tom, ako Pchjongjang uskutočnil svoj piaty a najväčší test jadrovej zbrane.Vo februári minulého roku Severná Kórea vypustila do vesmíru družicu, čo bolo považované za skúšku strely s dlhým doletom. Kim nehodlá zmeniť túto politiku dovtedy, kým USA neprestanú vykonávať spoločné manévre so Soulom.Vodca však vo svojom polhodinovom príhovore zároveň zdôraznil, že sa musí vyvinúť úsilie na zníženie možnosti ďalšej vojny medzi Kóreami. Zmienil i dôležitosť budovania ekonomiky v rámci päťročnice ohlásenej vlani v máji.