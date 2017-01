Utečenci podvodom pripravili Nemecko o státisíce eur

Autor: SITA, dnes 08:15

V Nemecku odhalili stovky prípadov podvodov utečencov s dávkami.

Utečenci sa zaregistrovali opakovane na rôznych miestach, aby dostali dávky viackrát. Foto: ilustračné, SITA/AP

HANNOVER 2. januára (WebNoviny.sk) - Mesto Braunschweig v severnom Nemecku zriadilo osobitnú komisiu na vyšetrenie viac než 300 aktuálnych prípadov podvodov so sociálnymi dávkami, ktorých sa dopustili žiadatelia o azyl.Prípady sa väčšinou týkajú utečencov zo Sudánu, ktorí dorazili do Nemecka vo vlne státisícov azylantov v lete 2015, uviedol v nedeľu predseda komisie z Braunschweigu Jörn Memenga. Odhadol, že podvody, ktoré ako prvá odhalila verejnoprávna stanica NDR, dosiahli celkovú výšku niekoľkých miliónov eur.Pôvodná správa ukázala, že utečenci sa zaregistrovali opakovane na rôznych miestach, aby dostali dávky viackrát. Väčšina z nich využila tri alebo štyri totožnosti, uviedol Memenga. K metódam podvodníkov patrilo napríklad to, že si nechali narásť bradu, nasadili si okuliare či skrátili vlasy. Vždy však použili iné priezviská.Memenga tvrdí, že preťažení zamestnanci úradov nemohli podvod odhaliť - na vrchole vlny príchodu migrantov registrovali 2000 ľudí za deň. Každý z uvedených žiadateľov o azyl podľa citovaného predstaviteľa pripravil úrady v priemere o tisíce eur. V jednom prípade využil azylant 12 identít.dodal Memenga.Prokurátorka z Braunschweigu Julia Meyerová nepovažuje za pravdepodobné, že by niektorý z týchto prípadov skončil na súde - pokým sa na ich podvodné konanie príde, poväčšine už odídu inam.