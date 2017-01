Video: Kamery zachytili streľbu v istanbulskom klube

Autor: WebNoviny.sk, dnes 10:19

Terorista vtrhol do nočného klubu Reina, najskôr zabil policajta a začal strieľať na ľudí zabávajúcich sa v podniku. Celkovo pritom vypálil najmenej 180 projektilov. Útok neprežilo 39 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia.

Tento muž strieľal počas novoročných osláv v istanbulskom klube Reina. Foto: reprofoto YouTube

Obrazom: Útok v istanbulskom klube

ISTANBUL 2. januára (WebNoviny.sk) - Pri novoročnom útoku v podniku Reina, nachádzajúceho sa vo štvrti Ortaköy v tureckom Istanbule, zahynulo 39 ľudí, najmenej 69 ďalších je zranených. Takmer dve tretiny zabitých boli cudzinci, mnohí z nich z Blízkeho východu, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu.Útočník vtrhol do nočného klubu, najskôr zabil policajta a začal strieľať na ľudí zabávajúcich sa v podniku. Jeho šialenú streľbu zachytili kamery. strieľal nielen v klube, ale aj počas úteku z miesta činu. Celkovo pritom vypálil najmenej 180 projektilov.Zatiaľ unikajúceho ozbrojenca identifikovali noviny Hürriyet a Karar ako osobu pochádzajúcu zo strednej Ázie, pravdepodobne z Uzbekistanu alebo Kirgizska. Nie je pritom vylúčené, že ide o člena tej istej bunky Islamského štátu, ktorá stojí za teroristickým útokom na istanbulskom Atatürkovom letisku z júna 2016.V klube, ktorý sa nachádza na európskom pobreží Bosporu, bolo v čase útoku asi 700 ľudí.K útoku sa v pondelok prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Podľa vyhlásenia zverejneného na internete, z ktorého citovala britská stanica BBC, bol vykonávateľom útokuIS. Islamský štát je podľa BBC spájaný s najmenej dvoma útokmi, ktoré otriasli Tureckom počas uplynulého roka. Turecko vojensky zasahuje proti militantom IS v susednej Sýrii.