Opitý slovenský pilot chcel odletieť so 100 ľuďmi na palube

Autor: SITA, dnes 11:46

Kanadská polícia zatkla pilota Miroslava - opitého ho vyviedli z pilotnej kabíny pred plánovaným odletom.

Pracovníci nízkonákladových aerolínií Sunwing privolali políciu po tom, ako si všimli nezvyčajné správanie svojho pilota. Foto: facebook.com/pg/SunwingVacations

OTTAWA 2. januára (WebNoviny.sk) - Kanadská polícia zatkla na letisku v Calgary pilota, ktorý sa posadil do kokpitu dopravného lietadla v stave opitosti. Muža, identifikovaného ako 37-ročného Slováka Miroslava G., vyviedli z pilotnej kabíny v sobotu ráno miestneho času, krátko pred plánovaným odletom z Calgary do mexického Cancúnu.Stanica BBC vo svojej správe uviedla, že pracovníci nízkonákladových aerolínií Sunwing privolali políciu po tom, ako si všimli nezvyčajné správanie svojho pilota, ktorý dokonca stratil vedomie. Ešte dve hodiny po zatknutí mu zistili v tele viac než trojnásobne väčšie množstvo alkoholu, ako povoľujú predpisy.Voči zatknutému Slovákovi vzniesli obvinenie z prevzatia zodpovednosti nad lietadlom v nespôsobilom stave. Lietadlo prepravujúce vyše 100 cestujúcich nakoniec odštartovalo do Mexika s iným pilotom.Podľa citovaného vyjadrenia policajného hovorcu Paula Staceyho boli pri tejto udalosti splnenéaj keď pravdepodobnosť, že by mohol pilot v takomto stave naozaj odletieť, je vzhľadom na úroveň zabezpečenia