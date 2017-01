Video: Tunisan v reštaurácii nožom zavraždil mladého Daniela

Autor: SITA, dnes 13:13

Incident sa stal na Silvestra v meste Elk. Prípad vyvolal počas víkendu násilné protesty.

Na ďalší deň ľudia proti zabitiu mladého muža demonštrovali, pričom hádzali kamene do okien inkriminovanej reštaurácie. Foto: youtube/PrtSc

VARŠAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Poľské úrady obvinili tuniského občana z vraždy po tom, ako dobodal 21-ročného Poliaka. Incident sa stal na Silvestra v meste Elk. Prípad vyvolal počas víkendu násilné protesty.Potýčka sa začala v sobotu večer, keď sa zmienený Poliak, identifikovaný príslušnými úradmi len ako Daniel, dostal do hádky so zamestnancami nemenovanej kebabovej reštaurácie. Prokuratúra uviedla, že vyšetrovatelia okolnosti incidentu ešte preverujú.Zdá sa však, že Daniel si z tohto podniku zobral dve fľaše nealkoholického nápoja bez zaplatenia. Počas nasledujúcej šarvátky mu 26-ročný tuniský kuchár zasadil dve rany kuchynským nožom, ktoré sa ukázali byť nakoniec smrteľné.Na ďalší deň ľudia proti zabitiu mladého muža demonštrovali, pričom hádzali kamene do okien inkriminovanej reštaurácie, ako aj na policajtov, čo si vyžiadalo zatknutie 28 osôb.