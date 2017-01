Hrozí Nemecku ďalší útok? Polícia pátra po 4 islamistoch

Autor: SITA, dnes 22:17

Rakúsko varovalo Nemecko pred štyrmi islamistami, ktorí vraj chystajú útoky.

Foto: ilustračné, SITA/AP

BERLÍN/VIEDEŇ 2. januára (WebNoviny.sk) - Rakúske bezpečnostné zložky varovali kolegov z Nemecka pred štyrmi ďalšími potenciálnymi atentátnikmi z Iraku, ktorí sa dostali do spolkovej republiky, a to s odvolaním sa na dôveryhodný zdroj.Podľa materiálov, ktoré získal najčítanejší nemecký denník Bild, sa tak stalo ešte 27. decembra 2016. Po spomínanej štvorici islamistov, ktorú by mali tvoriť Ahmed H., Radad A., Easser B. a Satar A. sa odvtedy intenzívne pátra. Štvorica vraj začiatkom decembra pricestovala z Mósulu do Nemecka s úlohou spáchať tam atentát v období vianočných sviatkov.Pre Nemecký spolkový kriminálny úrad (BKA) sú spomínaní Iračania neznáme osoby. Napriek tomu, že varovanie rakúskych úradov sa opiera o dôveryhodný zdroj, nemá o potenciálnych útočníkoch žiadne informácie a ani neočakáva, že ich získa.Informátor rakúskej strany je členom tureckej organizácie pašerákov, ktorá sa špecializuje na prepravu stúpencov tzv. Islamského štátu (IS) cez Grécko do Nemecka.