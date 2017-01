Turci zverejnili selfie video údajného útočníka z Istanbulu

Autor: SITA, dnes 10:19

Video zachytáva údajného útočníka, ako sám seba filmuje na námestí Taksim v európskej časti Istanbulu.

Muž je podľa dostupných informácií príslušníkom moslimskej menšiny Ujgurov v Číne. Foto: youtube/PrtSc

Obrazom: Útok v istanbulskom klube

ISTANBUL 3. januára (WebNoviny.sk) - Turecké médiá v utorok zverejnili "selfie video" muža, ktorý je podľa nich útočníkom z nočného klubu v Istanbule, kde počas silvestrovského večierka zastrelil 39 ľudí.Video, odvysielané aj tureckou televíziou, zachytáva údajného útočníka, ako sám seba filmuje na námestí Taksim v európskej časti Istanbulu. Zatiaľ nie je jasné, či bolo video nakrútené pred masakrou v prvých hodinách nového roka v nočnom klube Reina, alebo po nej.K útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Totožnosť strelca, ktorý je stále na úteku, nebola zverejnená.Niekoľko médií prinieslo správu, že muž údajne pochádza z niektorej krajiny v strednej Ázii. Noviny Habertürk napísali, že muž je podľa dostupných informácií príslušníkom moslimskej menšiny Ujgurov v Číne. Noviny dodali, že pricestoval do tureckého mesta Konya spolu so svojou manželkou a dvoma deťmi. Úrady zatkli jeho rodinu, informovali Habertürk.