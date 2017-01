Terorista z klubu Reina stále uniká, je to vycvičený zabijak

Autor: SITA, dnes 11:42, aktualizované: dnes 15:54

Spôsob, akým atentátnik počas útoku v istanbulskom klube postupoval, podľa experta ukazuje, že pravdepodobne strieľal do ľudí už aj predtým.

Pri útoku v slávnom nočnom klube Reina v Istanbule útočník zastrelil desiatky ľudí. Foto: IHA via AP

Obrazom: Útok v istanbulskom klube

ISTANBUL 3. januára (WebNoviny.sk) - Turecké médiá s odvolaním sa na bezpečnostných odborníkov v utorok uviedli, že predpokladaný páchateľ, ktorý z miesta činu ušiel, je vysoko profesionálny zabijak.V angličtine vychádzajúci denník Daily News citoval tureckého experta na boj proti terorizmu Abdullaha Agara - podľa neho spôsob, akým atentátnik počas útoku postupoval, ukazuje, žeAgar povedal, žeAgar podľa denníka povedal, žeÚrady tiež informovali, že robia pokroky v zisťovaní totožnosti útočníka a že v súvislosti s útokom zatkli najmenej 14 ľudí. O totožnosti strelca sa však objavujú protirečivé správy. Niektoré médiá v pondelok uviedli s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje, že páchateľ pochádza zrejme z krajiny v strednej Ázii a možno patril do tej istej teroristickej bunky, ktorá v júni zaútočila na Atatürkovom letisku v Istanbule, kde zabila 45 ľudí.Noviny Habertürk napísali, že hľadaný muž je podľa dostupných informácií príslušníkom moslimskej menšiny Ujgurov v Číne. Noviny dodali, že v novembri 2016 pricestoval do tureckého mesta Konya z Kirgizska spolu so svojou manželkou a dvoma deťmi, aby nevyvolal podozrenia. Jeho rodinu vrátane manželky polícia zatkla.Denník Hürriyet zasa zverejnil správu, že útočník bojoval v Sýrii po boku militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a v istanbulskom nočnom klube použil techniky, ktoré sa naučil v občianskej vojne. Podľa denníka konal ako muž dobre vycvičený v používaní strelných zbraní. Pri vyčíňaní v klube vypálil z kalašnikova okolo 120 nábojov, potom zmizol v tme.Podľa novinára denníka Hürriyet Andulkadira Selviho, známeho dobrými informátormi, je podozrivý muž vycvičený na pouličný boj v obytných častiach Sýrie a pri útoku použil metódy ako napríklad streľbu od boku, a nie metódy snajperov. Podľa Selviho bol útočník na tento strelecký útokTurecký premiér Binali Yildirim kritizoval administratívu amerického prezidenta Baracka Obamu za podporovanie sýrskych kurdských síl, ktoré Turecko pokladá za teroristov, a vyzval novozvoleného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby skoncoval sYildirim uviedol, že turecká armáda už zabila vyše 1200 militantov z IS, a to od začiatku svojej vojenskej invázie na severe Sýrie v auguste. Premiér rázne vyhlásil, že Turecko je krajina, ktorá vedie najúčinnejší boj proti IS.Turecký premiér predniesol prejav s týmito vyjadreniami pred členmi vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v parlamente deň po tom, čo sa IS prihlásil k zodpovednosti za útok na silvestrovskej párty v istanbulskom nočnom klube Reina, kde páchateľ zastrelil 39 ľudí. Islamský štát v pondelok uviedol, že streľbu podnikolako odvetu za operácie tureckej armády v severnej Sýrii.Pracovníci tureckého turistického priemyslu pochodovali k nočnému klubu Reina, aby prejavili solidaritu a protestovali proti vlne útokov, ktoré ochromujú tento sektor. Na proteste sa zúčastnilo okolo 200 ľudí vrátane majiteľov reštaurácií a hotelov, ako aj študentov gastronómie. Pochodovali za veľkým transparentom v textom:Dôležitý turistický priemysel v Turecku utrpel po sérii nedávnych útokov v tejto krajine nesmierne straty.Útočník prišiel do nočného klubu v Istanbule so strelnou zbraňou s dlhou hlavňou. V prvých hodinách Nového roka najprv zastrelil policajta a civilistu pred klubom, potom vtrhol dovnútra a pálil na niektorých z približne 600 návštevníkov. Klub Reina často navštevovali miestne celebrity vrátane spevákov, hercov a športovcov.