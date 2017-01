Kamión použitý pri útoku v Berlíne môže skončiť v múzeu

Autor: SITA, dnes 10:41

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa 19. decembra večer vrútil neosvetlený kamión. Foto: Michael Kappeler/dpa via AP

Obrazom: Útok v Berlíne, kamión sa vrútil na vianočné trhy

BONN 4. januára (WebNoviny.sk) - Múzeum v Bonne, ktoré mapuje povojnové dejiny Nemecka, by mohlo zaradiť do svojich zbierok prinajmenšom časť poľského kamióna použitého pri decembrovom teroristickom útoku na vianočné trhy v Berlíne.Prezident nadácie spravujúcej Dom dejín Nemeckej spolkovej republiky Hans Walter Hütter to uviedol v rozhovore, ktorý zverejnila agentúra DPA. Podľa jeho slov zatiaľ nie je možné dať konečnú odpoveď na otázku, či táto inštitúcia prijme príslušné rozhodnutie, keďže je na to potrebnýHütter pripustil, že celý kamión by bol pre múzeum príliš veľkým objektom:Šéf správy bonnského múzea sa vyjadril aj k pochybnostiam, či by verejnosť pochopila zámer vystaviť takýtoa nepovažovala to za poctu páchateľovi útoku.povedal Hütter.dodal.Teroristický útok v Berlíne z 19. decembra, pripisovaný medzičasom už usmrtenému neúspešnému žiadateľovi o azyl z Tuniska, si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 50 zranených.