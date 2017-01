Erdogan: Útok na istanbulský nočný klub mal Turkov rozoštvať

Autor: SITA, dnes 14:33

V Turecku medzitým pokračuje zatýkanie podozrivých osôb, ktoré sú s novoročným útokom spájané.

BRATISLAVA/ISTANBUL 4. januára (WebNoviny.sk) - Cieľom novoročného teroristického útoku v Istanbule bolo rozoštvať medzi sebou Turkov, tí sa však nenechajú zatiahnuť do tejto hry.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to povedal v stredu počas prvého verejného vystúpenia po útoku na istanbulský nočný klub Reina, kde údajný príslušník organizácie Islamský štát (IS) zastrelil 39 ľudí.Erdogan v naživo prenášanom príhovore z Ankary odmietol názor, žečo je podľa nehoDodal, že TureckoPrezident zároveň reagoval na už dávnejšie obvinenia voči Turecku, podľa ktorých poskytovalo podporu Islamskému štátu.povedal.Čo sa týka situácie v Turecku, kde pokračuje výnimočný stav po vlaňajšom neúspešnom pokuse o prevrat, Erdogan odmietol, že by bolV Turecku medzitým pokračuje zatýkanie podozrivých osôb, ktoré sú s novoročným útokom spájané. Samotný páchateľ bol médiami identifikovaný ako príslušník moslimskej menšiny Ujgurov, turkotatárskeho etnika obývajúceho severozápad Číny. Je však stále na úteku.V Istanbule platia mimoriadne bezpečnostné opatrenia, pričom polícia okrem iného zastavuje vozidlá na kontrolných stanovištiach. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu dnes štátnej tlačovej agentúre Anadolu potvrdil, že vyšetrovatelia totožnosť strelca z klubu Reina poznajú, neprezradil však nijaké podrobnosti.Minister pre záležitosti EÚ Ömer Čelik medzitým pre televíznu stanicu CNN Türk povedal, že najnovší teroristický čin v Istanbule bol spáchaný "extrémne profesionálnym spôsobom" a pripomína útoky na koncertnú sieň Bataclan a redakciu časopisu Charlie Hebdo v Paríži.