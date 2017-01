Amri bol určite páchateľom, Nemci sa odvolávajú na dôkazy

Autor: SITA, dnes 14:43, aktualizované: dnes 19:46

Tunisan Amri, ktorý neúspešne žiadal o azyl v Nemecku, podľa zistení vyšetrovateľov 19. decembra uniesol poľský kamión a jeho vodiča zastrelil.

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok 19. decembra večer vrútil neosvetlený kamión, ktorý pripravil o život 12 ľudí. Foto: SITA/AP

V predvečer útoku sa stretol s komplicom

KARLSRUHE 4. januára (WebNoviny.sk) - Nemecká Spolková prokuratúra považuje 24-ročného Tunisana Anisa Amriho, ktorého zastrelili na predmestí Milána krátko pred vianočnými sviatkami talianski policajti, za nespochybniteľného páchateľa teroristického útoku kamiónom na jeden z vianočných trhov v Berlíne z 19. decembra. Povedala to v stredu v Karlsruhe jej hovorkyňa Frauke Köhlerová.Podľa jej slov Amri spáchal spomínaný útok, čo naznačujú doterajšie poznatky vyšetrovateľov. Teraz je predmetom vyšetrovania, či niekto ďalší vedel o jeho konkrétnych plánoch a či existujú osoby, ktoré mu pomáhali. Pri útoku v Berlíne prišlo o život 12 ľudí a vyše 50 utrpelo zranenia.Hovorkyňa ďalej uviedla, že Amriho zachytila priamo po čine jedna z bezpečnostných kamier neďaleko železničnej stanice ZOO. Atentátnik si to aj uvedomoval, pretože do kamery ukázal zdvihnutý ukazovák, čo je pozdrav používaný obvykle stúpencami tzv. Islamského štátu.Pôvodný vodič uneseného poľského kamióna Lukasz Urban, ktorého našli v kabínke vozidla mŕtveho, zomrel na následky strelného zranenia po výstrele na mieste nachádzajúcom sa niekoľko kilometrov od miesta činu, kde vozidlo parkovalo pred samotným útokom. V čase činu sa v kabínke nenachádzala žiadna ďalšia osoba. Vyplýva to z poznatkov vyšetrovateľov, uviedla Köhlerová.Potvrdila aj informáciu talianskej polície, že Amri použil rovnakú strelnú zbraň pri vražde poľského kamionistu, ako aj pri prestrelke s talianskymi policajtmi.Na 26-ročného Tunisana, ktorý mohol byť jednou z kontaktných osôb Amriho, vydali nemecké úrady zatykač, avšak z dôvodu podvodov pri získavaní sociálnych dávok, na čo použil rôzne totožnosti. Podozrenie, že mohol byť zasvätený do plánov útoku, sa nepodarilo preukázať natoľko, aby to v tejto súvislosti stačilo na vydanie zatykača, informovala hovorkyňa.Spomínaného muža predbežne zadržali pri utorkovej razii v jednej z berlínskych ubytovní pre utečencov. Obaja Tunisania sa v predvečer útoku stretli v istej reštaurácii a absolvovali tam intenzívny rozhovor, uviedla Spolková prokuratúra. Zaistené boli aj komunikačné prostriedky, ktoré sú teraz predmetom skúmania.