Video: V New Yorku havaroval vlak, hlásia vyše 100 zranených

Autor: SITA, dnes 16:46

Podľa svedkov súprava s približne 600 pasažiermi prichádzala do stanice vyššou rýchlosťou než zvyčajne.

K nehode vlaku spoločnosti Long Island Rail Road (LIRR) došlo počas rannej dopravnej špičky na rušnom termináli Atlantic v centre Brooklynu. Foto: SITA/AP

NEW YORK 4. januára (WebNoviny.sk) - Najmenej 103 ľudí utrpelo dnes zranenia pri nehode prímestského vlaku v newyorskom Brooklyne. Nikto zo zranených nie je v ohrození života, informovali newyorskí hasiči.K nehode vlaku spoločnosti Long Island Rail Road (LIRR) došlo počas rannej dopravnej špičky na rušnom termináli Atlantic v centre Brooklynu. Súprava prudko narazila do zarážadla ukončujúceho trať a mierne sa naklonila.Mnohých cestujúcich náraz vyhodil zo sedadiel, viacerých museli vyniesť z vlaku na nosidlách. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Podľa svedkov však súprava s približne 600 pasažiermi prichádzala do stanice vyššou rýchlosťou než zvyčajne, uviedla televízia NBC New York.Linky LIRR spájajú New York s jeho predmestiami na Long Islande. Denne ich využívajú desaťtisíce ľudí.Celý incident začal vyšetrovať americký Federálny železničný úrad (FRA). Pri podobnej nehode v susednom štáte New Jersey prišla vlani v septembri o život jedna žena a vyše 100 ľudí utrpelo zranenia.